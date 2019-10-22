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تمديد اعتقال الزوجين المشتبهين بالتنكيل والإهمال بطفلتهما



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لا يزال الطاقم الطبي في مستشفى سوروكا يصارع من اجل انقاذ حياة الرضيعة البالغة من العمر عشرة اشهر التي أصيبت بجروح خطيرة للغاية في منزلها بأشكلون في ظروف غامضة.



وتطلب الشرطة اليوم من المحكمة تمديد فترة اعتقال الوالدة وزوجها، وهو فلسطيني يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاما ويمكث في إسرائيل . ويشتبه فيها بالاهمال وفيه بالتنكيل. وجرى اعتقاله في مفترق بلوغوت حين كان في طريقه الى المناطق الفلسطينية.


وادعى الوالد بأنه بقي مع الطفلة حين خرجت أمها لتقضي وقتا ممتعا، الا انها سقطت من يديه. وأضاف انه حاول الهروب الى المناطق لأنه لا يملك تصاريح إقامة في البلاد.
تمديد اعتقال الزوجين المشتبهين بالتنكيل والإهمال بطفلتهما




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