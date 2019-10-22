قلنسوة - مصرع الشابة ضحى سلامة بحادث طرق في الضفة الغربية وهي في طريقها لزيارة شقيقها بالمستشفى

لقيت الشابة ضحى سلامة بالعشرينات من عمرها من قلنسوة مصرعها واصيب شخصين اخرين بجراح متفاوته جراء تعرضهم لحادث طرق مروع بين حافلة وسيارة خصوصية وقع في دير شرف في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

وافيد ان الشابة المرحومة كانت في زيارة للمستشفى لزيارة شقيقها الذي استفاق اليوم من غيبوبة اثر تعرضه لحادث طرق قبل اسابيع.وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.