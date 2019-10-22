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آبل تحذر من تعطل هواتف آيفون القديمة بهذه الحالة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذرت آبل المستخدمين من أن بعض أجهزتها الذكية القديمة جدا ستفقد وظائف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع حدوث أخطاء في التوقيت والتواريخ ومشكلات في بعض التطبيقات.



وستتأثر بعض الأجهزة، مثل آيفون 5 أو آيباد 4، والإصدارات السابقة. ولكن يمكن إصلاح بعض هذه الأجهزة فقط، من خلال تحديثها بشكل عاجل.


وأوضحت آبل أنه من الهام بشكل خاص تحديث برنامج الهاتف القديم قبل 3 نوفمبر، للتأكد من أن GPS والتاريخ والوقت، تواصل العمل بشكل صحيح. وفي حال لم يُفّعل التحديث قبل التاريخ المحدد، يمكن أن تفقد بعض النماذج ميزة GPS.


وترتبط المشكلة بوجود خلل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والذي يؤثر على الأجهزة الذكية التي تعتمد على نظام تحديد المواقع، فيما يتعلق بالوقت والتاريخ.


وأثر هذا الخلل على عدد من الأجهزة الأخرى في 6 أبريل عام 2019. ولكن آبل تقول إن أجهزتها لن تتأثر إلا قبل منتصف ليل 3 نوفمبر.




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