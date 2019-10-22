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غانتس يستعد للتكليف: نستطيع تشكيل حكومة



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أعرب زعيم تحالف "ابيض وازرق" بني غانتس عن تفاؤله بامكانية تشكيل حكومة جديدة، بعد ان اخفق نتنياهو في تشكيل حكومة ضمن الفترة الزمنية المحددة.



ومن المتوقع أن يتلقى غانتس كتاب التكليف من الرئيس روبن ريفلين هذا الأسبوع لتشكيل حكومة جديدة - وسيكون أمامه 28 يومًا لتقديم الحكومة".


وتشير التقديرات إلى أن احتمال تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من القائمة العربية المشتركة.

واضاف غانس صباح اليوم الثلاثاء "نحن متفائلون بأننا نستطيع تشكيل حكومة".




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