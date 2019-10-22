تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-22 13:04:09 جهاز التربيّة والتّعليم في مواجهة العنف في المجتمع العربي: " قُدسيّة الحيّاة أولاً، مسؤوليتنا جميعًا " |  2019-10-22 12:58:52 قلنسوة - مصرع الشابة ضحى سلامة بحادث طرق في الضفة الغربية وهي في طريقها لزيارة شقيقها بالمستشفى |  2019-10-22 12:33:02 غانتس يستعد للتكليف: نستطيع تشكيل حكومة |  2019-10-22 12:31:52 الأسد: أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض |  2019-10-22 11:33:48 العدّاء الفلسطيني محمد القاضي يشارك في ماراثون امستردام الدولي |  2019-10-22 11:21:26 موظفو مجلس محلي الرينة يتظاهرون بعد الاعتداء على القائم باعمال رئيس المجلس المحامي جميل برانسي |  2019-10-22 11:18:35 انقلاب شاحنة محملة بالسولار قرب حيفا واصابة السائق |  2019-10-22 11:02:04 طرق لبنان مغلقة بسبب الاحتجاجات.. الجيش يتحرك ويحذر |  2019-10-22 10:52:38 اعتقال شاب (35 عاما) من يركا بشبهة صيد طيور الحجل |  2019-10-22 09:57:18 عشية التوقيت الشتوي: أصيبّ أكثر من 1700 شخص في حوادث طرق في 2018 بين الساعتين 17:00-16:00 |  2019-10-22 09:36:40 لاول مرة منذ 20 عاما - دعوة القائمة المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة |  2019-10-22 08:50:06 غانتس سيتسلم مهمة تشكيل الحكومة غداً |  2019-10-22 08:29:56 على غرار المخدرات.. مصحات لعلاج إدمان الهواتف الذكية |  2019-10-22 08:26:14 رسميا.. تنصيب ناروهيتو إمبراطورا لليابان |  2019-10-22 08:21:09 لبنان في سادس يوم من المظاهرات.. الترقب سيد الموقف |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الأسد: أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لص سرق المعامل والقمح والنفط، وهو اليوم يسرق الأرض".



وأضاف الأسد خلال جولته التفقدية اليوم الاثنين للخطوط الأمامية في بلدة الهبيط الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي: "عندما نتعرض لعدوان أو سرقة يجب أن نقف مع بعضنا وننسق فيما بيننا، ولكن البعض من السوريين لم يفعلوا ذلك، وخاصة بالسنوات الأولى للحرب.. قلنا لهم لا تراهنوا على الخارج بل على الجيش والشعب والوطن.. ولكن لا حياة لمن تنادي.. وحاليا انتقل رهانهم إلى الأمريكي".


وتابع الرئيس السوري قائلا: "بعد كل العنتريات التي سمعناها عل مدى سنوات من البعض بأنهم سيقاتلون وسيدافعون.. إلا أن ما رأيناه مؤخرا هو أن التركي يحتل مناطق كبيرة كان المفروض أنها تحت سيطرتهم، خلال أيام كما خطط له الأمريكي".


وعبر الأسد عن استعداد حكومته لدعم أي مجموعة تقاوم، والتواصل مع مختلف القوى السياسية والعسكرية على الأرض، قائلا: "أول عمل قمنا به عند بدء العدوان في الشمال.. هو التواصل مع مختلف القوى السياسية والعسكرية على الأرض.. وقلنا نحن مستعدون لدعم أي مجموعة تقاوم.. وهو ليس قرارا سياسيا، بل واجب دستوري ووطني.. وإن لم نقم بذلك لا نكون نستحق الوطن".


وأكد الأسد أن معركة إدلب هي الأساس لحسم الحرب في سوريا: "كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا .. إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري".


وشدد الأسد على أن "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، ولكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض".




كلمات متعلقة

الأسد:, أردوغان, لص, سرق, المعامل, والقمح, والنفط, وهو, اليوم, يسرق, الأرض,

تابعونــا

طرق لبنان مغلقة بسبب الاحتجاجات.. الجيش يتحرك ويحذر طرق لبنان مغلقة بسبب الاحتجاجات.. الجيش يتحرك ويحذر 2019-10-22 | 11:02:04

قال مصدر عسكري، الثلاثاء، إن الجيش اللبناني يسعى إلى فتح أكبر عدد من الطرقات...

رسميا.. تنصيب ناروهيتو إمبراطورا لليابان رسميا.. تنصيب ناروهيتو إمبراطورا لليابان 2019-10-22 | 08:26:14

أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو، الثلاثاء، تنصيبه خلال حفل ضخم أقيم في القصر...

لبنان في سادس يوم من المظاهرات.. الترقب سيد الموقف لبنان في سادس يوم من المظاهرات.. الترقب سيد الموقف 2019-10-22 | 08:21:09

تدخل الاحتجاجات في لبنان، الثلاثاء، يومها السادس على التوالي وسط تمسك المتظاهرين...

الرئاسة اللبنانية: ما يشاع عن صحة الرئيس عون غير صحيح الرئاسة اللبنانية: ما يشاع عن صحة الرئيس عون غير صحيح 2019-10-22 | 05:51:27

نفت الرئاسة اللبنانية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تدهور صحة رئيس البلاد،...

استمرار المظاهرات في لبنان رغم الإعلان عن خطة إصلاحية استمرار المظاهرات في لبنان رغم الإعلان عن خطة إصلاحية 2019-10-22 | 00:01:22

اعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ان حكومته صادقت على خطة الإصلاحات...

ترامب: إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة سنعاقبها ترامب: إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة سنعاقبها 2019-10-22 | 00:00:22

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة، فإن الولايات...

مواجهات في العيسوية.. ومسيرة ليلية للمستوطنين مواجهات في العيسوية.. ومسيرة ليلية للمستوطنين 2019-10-21 | 22:38:54

اندلعت مساء اليوم الاثنين، مواجهات عنيفة في بلدة العيسوية، عقب اقتحامها من قبل...

مصرع أحمد بحيص برصاص شقيقه في السموع جنوب الخليل مصرع أحمد بحيص برصاص شقيقه في السموع جنوب الخليل 2019-10-21 | 14:50:17

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات "إن مواطنا لقي مصرعه اليوم الاثنين إثر...

خلافات داخل الحكومة اللبنانية بشأن "ورقة الإصلاحات" خلافات داخل الحكومة اللبنانية بشأن "ورقة الإصلاحات" 2019-10-21 | 14:50:27

نشبت خلافات داخل الحكومة اللبنانية بشأن الورقة الإصلاحية التي اقترحها رئيس...

رئيس لبنان: تعميم الفساد على الجميع ظلم كبير رئيس لبنان: تعميم الفساد على الجميع ظلم كبير 2019-10-21 | 13:08:53

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء “أن ما يجري في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ترشيحا استقبال القدس دخول السيد المسيح احد الشعانين قداس مسيرة مسلخ ضبط الناصرة أسلحة الشرطة عبوات ذخيرة قنابل يدوية شجرة الميلاد اضاءة الجش قرية احتفال مسيرة عيد القديسة بربارة عامل سقط ارتفاع شاهق بات يام ورشة بناء مستشفى حادث عمل توقف حركة القطارات بين تل ابيب حيفا تشويشات سير فسوطة اضاءة شجرة الميلاد يوم السبت كنيسة مار الياس احتفال تستعد استعدادات اخلاء منازل عائلتين غمرتها مياه الامطار غرق بيوت مدينة افراد شرطة شتاء تركي رماح نمارنة طفلين توأمين مختلفين شعب قرية تلد مستشفى رمبام سطو مسلح مسدس عامل محطة وقود مجد الكروم سرقة مبلغ مال شرطة اعتقال مشتبه عملية طعن سوق محنيه يهودا القدس اطلاق النار شابة فلسطينية ثلوج جبل الشيخ الجولان بيت جن الجش متنزهون يلعبون يستمتعون اطلاق نار اللد حافلة تقل طلابا وابل رصاص استنكار عارم شرطة تحقيق اضرار دون اصابات مدارس واي فاي بدون حيفا رئيس بلدية يونا ياهف وزارة التربية تقرير مراقب الدوبة خضر لوباني وفاة الشاب المأسوف على شبابه قرية رياضي كمال اجسام اصابة شاب قلنسوة اطلاق نار حادث تحقيق شرطة اسعاف مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com