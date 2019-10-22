العدّاء, الفلسطيني, محمد, القاضي, يشارك, في, ماراثون, امستردام, الدولي,

شارك العدّاء الفلسطيني محمد القاضي، في ماراثون امستردام الدولي ممثلا لفلسطين ورافعا العلم الفلسطيني خلال السباق، حيث قطع القاضي مسافة 42 كم ووصل خط النهاية في استاد أمستردام الأولمبي وهو الماراثون العشرون الذي يشارك فيه العداء الفلسطيني.

وقد كان باستقبال العداء القاضي في الاستاد، طاقم البعثة الفلسطينية وعدد من الفلسطينيين والمتضامنين الهولنديين الذين رفعوا الاعلام والكوفيات الفلسطينية مهنئينه بهذه المشاركة المتميزة وتمثيل فلسطين في هذا الحدث البارز.يشار إلى أن آلاف المتسابقين من أكثر من 150 دولة يشاركون في هذا الماراثون السنوي في العاصمة أمستردام كل عام.والجدير بالذكر أن سفيرة دولة فلسطين روان سليمان، كانت قد استقبلت العداء القاضي عند وصوله إلى هولندا، وذلك في مقر البعثة الفلسطينية في مدينة لاهاي، واعربت السفيرة خلال اللقاء عن اعتزازها لمشاركته كعدّاء فلسطيني محترف في هذا السباق الدولي متمنية له مزيدا من التقدم والنجاح.