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موظفو مجلس محلي الرينة يتظاهرون بعد الاعتداء على القائم باعمال رئيس المجلس المحامي جميل برانسي



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق




تظاهر اعضاء وموظفي مجلس محلي الرينة صباح اليوم الثلاثاء احتجاجا على الاعتداء على القائم باعمال رئيس المجلس المحامي جميل برانسي واستمررارا للوقفات الاحتجاجية التي يشهدها المجتمع العربي ضد العنف والجريمة.


وقد رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف داعين للمحبة والتسامح،حيث شارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من طلاب المدارس.


 رئيس المجلس المحلي السيد جميل أنور بصول أكد ان مجلس محلي الرينة سيستمر في محاربة العنف وسيعمل على برامج توعوية وتثقيفية بالتعاون مع المؤسسات المختلفة من اجل محاربة هذه الظاهرة المقلقة.


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