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انقلاب شاحنة محملة بالسولار قرب حيفا واصابة السائق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب ظهر اليوم الثلاثاء سائق شاحنة باصابات متوسطة اثر انقلابها في منطقة تشيك بوست بحيفا .




وقد تسبب الحادث بازمة سير حيث تسرب السولار الى الشارع وتم اغلاق الشارع الى حين تقديم الاسعاف للسائق وتخليصه من داخل الشاحنة ونقله للمستشفى لاستكمال علاجه هناك .



من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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