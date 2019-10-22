انقلاب, شاحنة, محملة, بالسولار, قرب, حيفا, واصابة, السائق,

وقد تسبب الحادث بازمة سير حيث تسرب السولار الى الشارع وتم اغلاق الشارع الى حين تقديم الاسعاف للسائق وتخليصه من داخل الشاحنة ونقله للمستشفى لاستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اصيب ظهر اليوم الثلاثاء سائق شاحنة باصابات متوسطة اثر انقلابها في منطقة تشيك بوست بحيفا .

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