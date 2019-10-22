إعدادات, مهمة, لزيادة, خصوصيتك, على, واتس, آب,

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أبهرت شركة AEE عشاق التقنية وكشفت منذ مدة عن درون صغير متطور يمكن حمله في...
فوجئ المصور، لوتار لينتس، أثناء تنزهه في محمية "أيفل" الوطنية الواقعة في تعاونية...
أقدم رجل في الثلاثين من عمره على الانتحار وقام بتصوير الحادث على الهواء مباشرة...
يحرص الكثيرون حول العالم على شراء الخضراوات والفواكه، لكن مع الأسف، فإن قسما...
عرض الفاتيكان مسبحة صلاة إلكترونية بصليب ذكي eRosary، على صفحة منظمة "الشبكة...
من المحتمل أن يكون هاتف غلاكسي إس11 لسامسونغ أحد أول إصدارات الهواتف الذكية الكبرى...
بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر معاملة "وحشية" للحيوانات، تجري السلطات الصحية في...
اغتال مسلحون مجهولون ليل الأربعاء، صحفيا يعمل في قناة تلفزيونية بإقليم كردستان...
أعلنت النيابة الهولندية أنها تشتبه بأن الرجل الذي أوقف بعد العثور على عائلة تعيش...
أدخل حارس باكستاني أسده "الأليف" إلى مكتبه لينقض على كهربائي طالبه بدفع أجره مقابل...