تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-22 11:21:26 موظفو مجلس محلي الرينة يتظاهرون بعد الاعتداء على القائم باعمال رئيس المجلس المحامي جميل برانسي |  2019-10-22 11:18:35 انقلاب شاحنة محملة بالسولار قرب حيفا واصابة السائق |  2019-10-22 11:02:04 طرق لبنان مغلقة بسبب الاحتجاجات.. الجيش يتحرك ويحذر |  2019-10-22 10:52:38 اعتقال شاب (35 عاما) من يركا بشبهة صيد طيور الحجل |  2019-10-22 09:57:18 عشية التوقيت الشتوي: أصيبّ أكثر من 1700 شخص في حوادث طرق في 2018 بين الساعتين 17:00-16:00 |  2019-10-22 09:36:40 لاول مرة منذ 20 عاما - دعوة القائمة المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة |  2019-10-22 08:50:06 غانتس سيتسلم مهمة تشكيل الحكومة غداً |  2019-10-22 08:29:56 على غرار المخدرات.. مصحات لعلاج إدمان الهواتف الذكية |  2019-10-22 08:26:14 رسميا.. تنصيب ناروهيتو إمبراطورا لليابان |  2019-10-22 08:21:09 لبنان في سادس يوم من المظاهرات.. الترقب سيد الموقف |  2019-10-22 08:15:52 حريق داخل روضة أطفال في طوبا الزنغرية دون إصابات |  2019-10-22 05:01:06 ساعة نوم زيادة ....التوقيت الشتوي يبدأ فجر الأحد القادم |  2019-10-22 05:51:27 الرئاسة اللبنانية: ما يشاع عن صحة الرئيس عون غير صحيح |  2019-10-22 05:30:35 حالة الطقس: غائم جزئيا وفرصة لهطول زخات محلية |  2019-10-22 00:01:22 استمرار المظاهرات في لبنان رغم الإعلان عن خطة إصلاحية |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إعدادات مهمة لزيادة خصوصيتك على واتس آب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت هيئة اختبار السلع الألمانية إنه يمكن زيادة الخصوصية عند استعمال تطبيق التراسل الشهير واتس آب من خلال بعض الإعدادات المهمة، التي يمكن القيام بها عبر المسار "الإعدادات/الحساب/الخصوصية" Settings/Account/Privacy.

الصورة الشخصية "Profile Photo" 

بشكل افتراضي يمكن لأي شخص رؤية صورة الملف عند تفعيل خيار "الكل" Everyone، لكن عند الرغبة يمكن تقييد الوصول على "جهات اتصالي My Contacts أو "لا أحد" Nobody. ويتوفر هذا الخيار للمعلومات أو النص الصغير الموجود أسفل صورة الملف الشخصي.


آخر ظهور"Last Seen"

بشكل افتراضي يقدم التطبيق معلومات حول آخر ظهور ونشاط على التطبيق. وعن طريق عنصر "آخر ظهور" يمكن التحكم في إظهار هذا للجميع عن طريق خيار "الكل" أو "جهات اتصالي" أو "لا أحد".


مؤشرات قراءة الرسائل"Read Receipts"

 يمكن وقف تشغيل مؤشرات قراءة الرسائل "علامتا صح باللون الأزرق"، والتي يتم التعرف من خلالها على أن المستلم قد قرأ الرسالة، وذلك من خلال خيار "مؤشرات قراءة الرسائل" الموجود ضمن بند الخصوصية، علماً بأن هذا الخيار لا يتوفر في دردشات المجموعات.




كلمات متعلقة

إعدادات, مهمة, لزيادة, خصوصيتك, على, واتس, آب,

تابعونــا

تعرفوا على Selfly "درون الجيب" الأكثر تميزا تعرفوا على Selfly "درون الجيب" الأكثر تميزا 2019-10-22 | 08:34:32

أبهرت شركة AEE عشاق التقنية وكشفت منذ مدة عن درون صغير متطور يمكن حمله في...

فيديو - الغراب الناطق بالألمانية يغدو نجما في حديقة الحيوان فيديو - الغراب الناطق بالألمانية يغدو نجما في حديقة الحيوان 2019-10-21 | 10:25:31

فوجئ المصور، لوتار لينتس، أثناء تنزهه في محمية "أيفل" الوطنية الواقعة في تعاونية...

رجل ينتحر في بث مباشر بسبب مشاكله مع زوجته! رجل ينتحر في بث مباشر بسبب مشاكله مع زوجته! 2019-10-21 | 08:46:26

أقدم رجل في الثلاثين من عمره على الانتحار وقام بتصوير الحادث على الهواء مباشرة...

أرقام لن تصدقها.. "المهدور" من الطعام حول العالم أرقام لن تصدقها.. "المهدور" من الطعام حول العالم 2019-10-21 | 08:37:39

يحرص الكثيرون حول العالم على شراء الخضراوات والفواكه، لكن مع الأسف، فإن قسما...

الفاتيكان يبتكر مسبحة صلاة إلكترونية بصليب ذكي الفاتيكان يبتكر مسبحة صلاة إلكترونية بصليب ذكي 2019-10-18 | 11:00:43

عرض الفاتيكان مسبحة صلاة إلكترونية بصليب ذكي eRosary، على صفحة منظمة "الشبكة...

تسريب لهاتف غلاكسي إس11..وهذا مايكشفه تسريب لهاتف غلاكسي إس11..وهذا مايكشفه 2019-10-18 | 08:54:38

من المحتمل أن يكون هاتف غلاكسي إس11 لسامسونغ أحد أول إصدارات الهواتف الذكية الكبرى...

ألمانيا - معاملة وحشية للحيوانات ومطالب بإغلاق "المختبر " ألمانيا - معاملة وحشية للحيوانات ومطالب بإغلاق "المختبر " 2019-10-17 | 14:55:49

بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر معاملة "وحشية" للحيوانات، تجري السلطات الصحية في...

جريمة بـ60 رصاصة.. مقتل صحفيين كرديين ورضيعهما جريمة بـ60 رصاصة.. مقتل صحفيين كرديين ورضيعهما 2019-10-17 | 12:18:43

اغتال مسلحون مجهولون ليل الأربعاء، صحفيا يعمل في قناة تلفزيونية بإقليم كردستان...

منتظرة نهاية العالم لـ9 سنوات.. العثور على العائلة المنعزلة منتظرة نهاية العالم لـ9 سنوات.. العثور على العائلة المنعزلة 2019-10-17 | 08:30:14

أعلنت النيابة الهولندية أنها تشتبه بأن الرجل الذي أوقف بعد العثور على عائلة تعيش...

رجل يقدم عامل كهرباء وجبة لأسده بدل دفع راتبه! رجل يقدم عامل كهرباء وجبة لأسده بدل دفع راتبه! 2019-10-16 | 14:45:20

أدخل حارس باكستاني أسده "الأليف" إلى مكتبه لينقض على كهربائي طالبه بدفع أجره مقابل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تشييع جثمان يونس مرعي رئيس مجلس محلي الفريديس وفاة قرية مقواه الاخير خسارة سخنين بيتار القدس مباراة اتحاد ابناء اعتقال مشجع مفرقعات شجار الشرطة بيتح تكفااطلاق نار سيارة عابرة اتجاه سيارة اخرى امرأة عكا متوسطة اصابة نحف مدرسة نعمت تخريج فوج ال 21 احتفال طلاب قرية التكنولوجية اهالي مشاركة واسعة سائق من كفر مصر شاحنة انقلاب محملة ابقار اسعاف شارع 90 طه فوزي زيدان مرشح الرئاسة كفر مندا نعم للتسامح لا للعنف انتخابات احداث مفرقعات عكا قتل شاب حجاب ناصر اطلاق نار شاطئ العرب المحكمة منع نشر أمرالبطريرك ثيوفيلوس الثالث بيت لحم وسط غياب جماهيري استقبال ام الفحم اعتقال مشتبه يوسف يونس جبارين طعن شابة يهودية ايلات كهرباء امطار 15 الف بيت انقطاع شركة عطل الفحماوية اخصائية اجتماعية قسم الرفاه بلدية ام الفحم خديجة محاجنة غزالة مدينة ام الفحم مشتبهون اعتقال شبان خصم نقطتين هتافات عنصرية اتحاد ابناء سخنين مباراة جمهور ستاد تيدي حريق هائل يقترب من البيوت قرية الرينة الشرطة اطفاء اخماد وفد nba كرة السلة الامريكية السفارة الامريكية يزور مدينة رهط مباراة تمرين مع طلاب عرب يهود اصابة متوسطة سائق شاب علق داخل سيارة حادث طرق مروع سيارتين بين اسعاف شرطة مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com