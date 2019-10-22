تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-22 11:21:26 موظفو مجلس محلي الرينة يتظاهرون بعد الاعتداء على القائم باعمال رئيس المجلس المحامي جميل برانسي |  2019-10-22 11:18:35 انقلاب شاحنة محملة بالسولار قرب حيفا واصابة السائق |  2019-10-22 11:02:04 طرق لبنان مغلقة بسبب الاحتجاجات.. الجيش يتحرك ويحذر |  2019-10-22 10:52:38 اعتقال شاب (35 عاما) من يركا بشبهة صيد طيور الحجل |  2019-10-22 09:57:18 عشية التوقيت الشتوي: أصيبّ أكثر من 1700 شخص في حوادث طرق في 2018 بين الساعتين 17:00-16:00 |  2019-10-22 09:36:40 لاول مرة منذ 20 عاما - دعوة القائمة المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة |  2019-10-22 08:50:06 غانتس سيتسلم مهمة تشكيل الحكومة غداً |  2019-10-22 08:29:56 على غرار المخدرات.. مصحات لعلاج إدمان الهواتف الذكية |  2019-10-22 08:26:14 رسميا.. تنصيب ناروهيتو إمبراطورا لليابان |  2019-10-22 08:21:09 لبنان في سادس يوم من المظاهرات.. الترقب سيد الموقف |  2019-10-22 08:15:52 حريق داخل روضة أطفال في طوبا الزنغرية دون إصابات |  2019-10-22 05:01:06 ساعة نوم زيادة ....التوقيت الشتوي يبدأ فجر الأحد القادم |  2019-10-22 05:51:27 الرئاسة اللبنانية: ما يشاع عن صحة الرئيس عون غير صحيح |  2019-10-22 05:30:35 حالة الطقس: غائم جزئيا وفرصة لهطول زخات محلية |  2019-10-22 00:01:22 استمرار المظاهرات في لبنان رغم الإعلان عن خطة إصلاحية |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هازارد يقود التشكيلة المتوقعة للريال أمام جالطة سراي



  |     |   اضافة تعليق



يلتقي ريال مدريد مع جالطة سراي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



ويغيب عن الميرنجي في مباراة اليوم كل من جاريث بيل ولوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز للإصابة.


ويستعرض موقع "هو سكورد" التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة اليوم:


حراسة المرمى: أريولا.


الدفاع: كارفاخال – راموس – فاران – ميندي.


الوسط: كاسيميرو – كروس – رودريجيز.


الهجوم: فينيسيوس – بنزيما – هازارد.


يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة.


ولن ينفع الريال اليوم سوى الفوز للحفاظ على فرصته في التأهل للدور التالي، بعدما خسر أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى، وتعادل مع كلوب بروج.




كلمات متعلقة

هازارد, يقود, التشكيلة, المتوقعة, للريال, أمام, جالطة, سراي,

تابعونــا

رونالدو يكشف سبب سعادته باللعب في يوفنتوس رونالدو يكشف سبب سعادته باللعب في يوفنتوس 2019-10-22 | 08:27:16

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "سعادته" من اعتماد فريقه يوفنتوس بطل إيطاليا...

صلاح ومحرز ينافسان ثلاثي الأفضل على الكرة الذهبية صلاح ومحرز ينافسان ثلاثي الأفضل على الكرة الذهبية 2019-10-21 | 21:41:42

تواجد الثنائي العربي محمد صلاح مهاجم ليفربول ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي ضمن...

بعد الغياب المفاجئ.. تفاصيل مكالمة صلاح ومدرب الفراعنة بعد الغياب المفاجئ.. تفاصيل مكالمة صلاح ومدرب الفراعنة 2019-10-21 | 13:02:29

بعد غياب نجم ليفربول محمد صلاح عن قمة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر...

برشلونة يخطط للتعاقد مع المغربي أمين حارث لاعب شالكه برشلونة يخطط للتعاقد مع المغربي أمين حارث لاعب شالكه 2019-10-21 | 10:22:33

دخل النجم المغربي، أمين حارث، لاعب نادي شالكه الألماني لكرة القدم، دائرة...

ريال مدريد يفاوض مدربه السابق.. وزيدان في عين العاصفة ريال مدريد يفاوض مدربه السابق.. وزيدان في عين العاصفة 2019-10-21 | 08:43:13

يبدو أن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان بات في موقف لا يحسد عليه، بعدما...

برشلونة يكثف مراقبته لنجم مغربي برشلونة يكثف مراقبته لنجم مغربي 2019-10-20 | 17:28:42

كثف نادي برشلونة مؤخرًا مراقبته لنجم دولي مغربي، تحسبًا لضمه في الفترة المقبلة،...

صلاح يتحدى راشفورد في كلاسيكو إنجلترا صلاح يتحدى راشفورد في كلاسيكو إنجلترا 2019-10-20 | 10:11:59

يلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن...

خسارة صادمة لريال مدريد تُهدي الصدارة لبرشلونة خسارة صادمة لريال مدريد تُهدي الصدارة لبرشلونة 2019-10-20 | 07:00:18

تلقى ريال مدريد، الهزيمة الأولى له في الليجا هذا الموسم بنتيجة (0-1) أمام مايوركا،...

هازارد على رأس الغائبين عن قائمة ريال مدريد ضد مايوركا هازارد على رأس الغائبين عن قائمة ريال مدريد ضد مايوركا 2019-10-19 | 12:29:49

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض...

مفاجأة.. بوجبا التقى زيدان خلال التوقف الدولي مفاجأة.. بوجبا التقى زيدان خلال التوقف الدولي 2019-10-18 | 11:00:08

وضع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، المزيد من الإثارة مجددًا، بشأن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عامل سقط ارتفاع شاهق ورشة بناء الخضيرة الشرطة الاسعاف غرق مصرع رجل 50 عاما شاطئ توفيق آغا البحر قرب نهاريا شفي تسيون قرية المزرعة شجار طلاب طالب اصابة ثانوية كفر كنا رشد ابن مدرسة شرطة التحقيق الناصرةالقاء قنبلة اطلاق نار بيت مواطن عربي عكا الشرطة اصابات اضرار دون الشاب مصرع احمد شهوان اكسال قرية مصرع حادث طرق مروع شمال البلاد سطو مسلح رهائن مشتبه سلاح فرع بريد بن عامي شارع عكا الشرطة تحاصر د بشارة بشارات الناصرة مستشفى الانجليزي حالات جفاف شرب ماء تعرض للشمس اصابات مكابي تل ابيب طالب طواطخة انتقال التوقيع 4 مواسم فريق اللاعب صيام مرضى رمضان سكري مؤتمر طبي مستشفى الانجليزي الناصرة أطباء توزيع حلوى التوفي طلاب مدرسة ابتدائية الناصرة ذعر الاهالي حادث طرق عرب الشبلي سيارة شاحنة اصابة خطيرة شاب مروحية مستشفى رمبام شرطة اسعاف شجار كسيفة قتيلان عائلات مصرع مقتل رجل اصابة 16 اخرين النقب شرطة اسعافحريق بيت حي الميدان ام الفحم اضرار دون اصابات سلام عبد الله اطلاق نار البعنة تمديد أمر منع حظر النشر تفاصيل قضية قتل حريق منطقة حرشية قرب حرفيش استدعاء طائرات اخماد نار اطفاء وحدات انقاذ
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com