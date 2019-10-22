لهذا, السبب, تشعر, بألم, من, لقاح, الإنفلونزا,

كلمات متعلقةلهذا, السبب, تشعر, بألم, من, لقاح, الإنفلونزا,
إنها الرابعة فجرا. أدركت المراهقة يو تشاي رين، أنها تستخدم الهاتف الذكي منذ 13 ساعة...
أظهرت دراسة حديثة أن المدخنين الحاليين أو السابقين يمكنهم درء مخاطر الإصابة أو...
أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن اللسان يعد مؤشراً على حالة الجهاز الهضمي...
يتوفر زيت السمك في أسماك السلمون التونة والسردين والهلبوت والمكاريل والقد....
يوصي أخصائيو التغذية الحديثة بعدم تعذيب النفس خلال عملية تخسيس الوزن، مع ممارسة...
أفادت دراسة أميركية حديثة بأن إدمان النيكوتين، الذي يأتي نتيجة تدخين السجائر،...
حذرت خبيرة الصحة، المديرة في مؤسسة "إيرويركس"، ليزا هيلويغ، من التهابات في...
أفادت دراسة أميركية حديثة بأن إدمان النيكوتين، الذي يأتي نتيجة تدخين السجائر،...
بعد قراءة هذا الخبر، ربما يستغني أولئك الذين يستخدمون سماعات الأذنين بانتظام،...
اكتشف فريق علمي دولي أن آلية النخر التي تتطور عند النوبة القلبية والجلطة...