اعتقال, شاب, (35, عاما), من, يركا, بشبهة, صيد, طيور, الحجل,

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تظاهر اعضاء وموظفي مجلس محلي الرينة صباح اليوم الثلاثاء احتجاجا على الاعتداء على...
اصيب ظهر اليوم الثلاثاء سائق شاحنة باصابات متوسطة اثر انقلابها في منطقة تشيك بوست...
هل تكون الساعة ساعةً ما بعد الظهر وتسرعون في العودة من العمل، وأخذ الأولاد،...
لاول مرة منذ 20 عاما، وكجزء من جهود بيني غانتس زعيم تحالف "ازرق ابيض" لتشكيل الحكومة...
من المتوقع أن يسلم ريفلين غداً الأربعاء، زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس...
أفادنا كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ صباح اليوم الثلاثاء : "شب...
يبدأ التوقيت الشتوي في البلاد فجر الأحد القادم 27/10/2019 في الليلة بين السبت والأحد...
اليوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتتأثر البلاد بحالة جوية...
أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كتاب التفويض إلى رئيس الدولة رؤوفين رفلين...
امتثالًا للهدي النبويّ الشريف في قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "لَيْسَ مِنَّا...