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اعتقال شاب (35 عاما) من يركا بشبهة صيد طيور الحجل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة بالتعاون مع مندوبين ومراقبين من سلطة جماية الطبيعة شابا 35 عاما من قرية يركا بشبهة صيد طيور محمية من نوع الحجل .



وخلال تفتيش منزله تم ضبط 14 من طيرو الحجل، كما وتم ضبط سلاح الذي إستخدم للصيد




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