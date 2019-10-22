اعتقال, شاب, (35, عاما), من, يركا, بشبهة, صيد, طيور, الحجل,

وخلال تفتيش منزله تم ضبط 14 من طيرو الحجل، كما وتم ضبط سلاح الذي إستخدم للصيد

اعتقلت الشرطة بالتعاون مع مندوبين ومراقبين من سلطة جماية الطبيعة شابا 35 عاما من قرية يركا بشبهة صيد طيور محمية من نوع الحجل .

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