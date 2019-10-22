عشية, التوقيت, الشتوي:, أصيبّ, أكثر, من, 1700, شخص, في, حوادث, طرق, في, 2018, بين, الساعتين, 17:00-16:00,

هل تكون الساعة ساعةً ما بعد الظهر وتسرعون في العودة من العمل، وأخذ الأولاد، ولحاق تأدية مهام وواجبات قبل أن ينتهي اليوم؟ فمن المفضل أن تنزعو رجلكم عن دواسة الوقود أو تخرجو في وقت أبكر بربع ساعة. فإنه استنادا إلى تحليل جمعية أور ياروك لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية، تكون أخطر ساعة في اليوم، التي أصيبَ فيها أكبر عدد من الناس في حوادث طرق في سنة 2018، هي 17:00-16:00، التي أصيبَ فيها 1753 شخصا. وتأتي أخطر ساعة بعدها مرتبةً أيضا في الأوقات ما بعد الظهر- بين 17:00 و-18:00، حيث أصيبَ خلالها في السنة السابقة 1685 شخصا.وستنتقل إسرائيل في الأسبوع القادم إلى التوقيت الشتوي فستصبح الدنيا فعلا في الساعة خمسة ما بعد الظهر عتمة خارج البيت. وعلى نحو عام، يمكن الرؤية أن الساعات ما بعد الظهر تكون أخطر ساعات، مما يشكل توجها يصبح يظهر في الساعة 15:00 ويتزايد قلة في الساعة 20:00، وكذلك ساعات الصباح بين 09:00-07:00.ولما تُدرس الساعات الأكثر قتلا، تلك التي يُقتل فيها أكبر عدد من الناس في حوادث طرق، يمكن الرؤية أنه قُتِل ما بين الساعتين 19:00-18:00 أكبر عدد من الناس (25) في حوادث طرق في 2018.وكذلك ضمن النطاق الجغرافي الحضري كانت ساعات الظهر المتأخرة وتلك ما بعد الظهر، الأصعب في سنة 2018، حين سقط أعلى عدد من المصابين، أكثر من ألف شخص، في الساعات 16:00-17:00.إيريز كيتا مدير عام جمعية أور ياروك: "في ساعات التكدس المروري على الطرق، في الصباح وبعد الظهر، لما يسير عدد أكبر من المركبات والسيارات، يكون هناك احتمال خَطِر لوقوع حادث طرق. وفي ساعات الليل يلزم الشرطة تطبيق القانون على نحو مركَّز مع تنفيذ ذلك بشكل مركَّز في الطرق التي تشهد التكدس المروري والمفعمة بالضجيج. فإن مزاولة نشاط من هذا النوع على نحو مركَّز في الساعات المتعددة الحوادث، ستخلق جوا من الردع يمكنه أن يقلص عدد حوادث الطرق على نحو ملحوظ".تكون تل أبيب خطرة في الظهر، والقدس وحيفا في الساعات ما بعد الظهر، وبات يام في الصباح وبئر السبع قبيل المساء· إن الساعة التي كان فيها عدد المصابين في حوادث طرق في شفاعمرو الأعلى في سنة 2018، هي 21:00-20:00، حيث أصيبَ خلالها 27 شخصا.· إن الساعة التي كان فيها عدد المصابين في حوادث طرق في سخنين الأعلى في سنة 2018، هي 21:00-20:00، حيث أصيبَ خلالها 22 شخصا.· إن الساعة التي كان فيها عدد المصابين في حوادث طرق في الناصرة الأعلى في سنة 2018، هي 18:00-17:00، حيث أصيبَ خلالها 14 شخصا.· إن الساعة التي كان فيها عدد المصابين في حوادث طرق في أم الفحم الأعلى في سنة 2018، هي 20:00-19:00، حيث أصيبَ خلالها 14 شخصا.· إن الساعة التي كان فيها عدد المصابين في حوادث طرق في باقة الغربية الأعلى في سنة 2018، هي 14:00-13:00، حيث أصيبَ خلالها تسعة أشخاص.· إن الساعة التي كان فيها عدد المصابين في حوادث طرق في جديدة مكر الأعلى في سنة 2018، هي 00:00-23:00، حيث أصيبَ خلالها 12 شخصا.