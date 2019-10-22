تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-22 11:21:26 موظفو مجلس محلي الرينة يتظاهرون بعد الاعتداء على القائم باعمال رئيس المجلس المحامي جميل برانسي |  2019-10-22 11:18:35 انقلاب شاحنة محملة بالسولار قرب حيفا واصابة السائق |  2019-10-22 11:02:04 طرق لبنان مغلقة بسبب الاحتجاجات.. الجيش يتحرك ويحذر |  2019-10-22 10:52:38 اعتقال شاب (35 عاما) من يركا بشبهة صيد طيور الحجل |  2019-10-22 09:57:18 عشية التوقيت الشتوي: أصيبّ أكثر من 1700 شخص في حوادث طرق في 2018 بين الساعتين 17:00-16:00 |  2019-10-22 09:36:40 لاول مرة منذ 20 عاما - دعوة القائمة المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة |  2019-10-22 08:50:06 غانتس سيتسلم مهمة تشكيل الحكومة غداً |  2019-10-22 08:29:56 على غرار المخدرات.. مصحات لعلاج إدمان الهواتف الذكية |  2019-10-22 08:26:14 رسميا.. تنصيب ناروهيتو إمبراطورا لليابان |  2019-10-22 08:21:09 لبنان في سادس يوم من المظاهرات.. الترقب سيد الموقف |  2019-10-22 08:15:52 حريق داخل روضة أطفال في طوبا الزنغرية دون إصابات |  2019-10-22 05:01:06 ساعة نوم زيادة ....التوقيت الشتوي يبدأ فجر الأحد القادم |  2019-10-22 05:51:27 الرئاسة اللبنانية: ما يشاع عن صحة الرئيس عون غير صحيح |  2019-10-22 05:30:35 حالة الطقس: غائم جزئيا وفرصة لهطول زخات محلية |  2019-10-22 00:01:22 استمرار المظاهرات في لبنان رغم الإعلان عن خطة إصلاحية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عشية التوقيت الشتوي: أصيبّ أكثر من 1700 شخص في حوادث طرق في 2018 بين الساعتين 17:00-16:00



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




هل تكون الساعة ساعةً ما بعد الظهر وتسرعون في العودة من العمل، وأخذ الأولاد، ولحاق تأدية مهام وواجبات قبل أن ينتهي اليوم؟ فمن المفضل أن تنزعو رجلكم عن دواسة الوقود أو تخرجو في وقت أبكر بربع ساعة. فإنه استنادا إلى تحليل جمعية أور ياروك لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية، تكون أخطر ساعة في اليوم، التي أصيبَ فيها أكبر عدد من الناس في حوادث طرق في سنة 2018، هي 17:00-16:00، التي أصيبَ فيها 1753 شخصا. وتأتي أخطر ساعة بعدها مرتبةً أيضا في الأوقات ما بعد الظهر- بين 17:00 و-18:00، حيث أصيبَ خلالها في السنة السابقة 1685 شخصا.     


وستنتقل إسرائيل في الأسبوع القادم إلى التوقيت الشتوي فستصبح الدنيا فعلا في الساعة خمسة ما بعد الظهر عتمة خارج البيت. وعلى نحو عام، يمكن الرؤية أن الساعات ما بعد الظهر تكون أخطر ساعات، مما يشكل توجها يصبح يظهر في الساعة 15:00 ويتزايد قلة في الساعة 20:00، وكذلك ساعات الصباح بين 09:00-07:00.


ولما تُدرس الساعات الأكثر قتلا، تلك التي يُقتل فيها أكبر عدد من الناس في حوادث طرق، يمكن الرؤية أنه قُتِل ما بين الساعتين 19:00-18:00 أكبر عدد من الناس (25) في حوادث طرق في 2018. 


وكذلك ضمن النطاق الجغرافي الحضري كانت ساعات الظهر المتأخرة وتلك ما بعد الظهر، الأصعب في سنة 2018، حين سقط أعلى عدد من المصابين، أكثر من ألف شخص، في الساعات 16:00-17:00.     


إيريز كيتا مدير عام جمعية أور ياروك: "في ساعات التكدس المروري على الطرق، في الصباح وبعد الظهر، لما يسير عدد أكبر من المركبات والسيارات، يكون هناك احتمال خَطِر لوقوع حادث طرق. وفي ساعات الليل يلزم الشرطة تطبيق القانون على نحو مركَّز مع تنفيذ ذلك بشكل مركَّز في الطرق التي تشهد التكدس المروري والمفعمة بالضجيج. فإن مزاولة نشاط من هذا النوع على نحو مركَّز في الساعات المتعددة الحوادث، ستخلق جوا من الردع يمكنه أن يقلص عدد حوادث الطرق على نحو ملحوظ".          



تكون تل أبيب خطرة في الظهر، والقدس وحيفا في الساعات ما بعد الظهر، وبات يام في الصباح وبئر السبع قبيل المساء


·         إن الساعة التي كان فيها عدد المصابين في حوادث طرق في شفاعمرو الأعلى في سنة 2018، هي 21:00-20:00، حيث أصيبَ خلالها 27 شخصا.


·         إن الساعة التي كان فيها عدد المصابين في حوادث طرق في سخنين الأعلى في سنة 2018، هي 21:00-20:00، حيث أصيبَ خلالها 22 شخصا.


·         إن الساعة التي كان فيها عدد المصابين في حوادث طرق في الناصرة الأعلى في سنة 2018، هي 18:00-17:00، حيث أصيبَ خلالها 14 شخصا.


·         إن الساعة التي كان فيها عدد المصابين في حوادث طرق في أم الفحم الأعلى في سنة 2018، هي 20:00-19:00، حيث أصيبَ خلالها 14 شخصا.


·         إن الساعة التي كان فيها عدد المصابين في حوادث طرق في باقة الغربية الأعلى في سنة 2018، هي 14:00-13:00، حيث أصيبَ خلالها تسعة أشخاص.


·         إن الساعة التي كان فيها عدد المصابين في حوادث طرق في جديدة مكر الأعلى في سنة 2018، هي 00:00-23:00، حيث أصيبَ خلالها 12 شخصا.




كلمات متعلقة

عشية, التوقيت, الشتوي:, أصيبّ, أكثر, من, 1700, شخص, في, حوادث, طرق, في, 2018, بين, الساعتين, 17:00-16:00,

تابعونــا

موظفو مجلس محلي الرينة يتظاهرون بعد الاعتداء على القائم باعمال رئيس المجلس المحامي جميل برانسي موظفو مجلس محلي الرينة يتظاهرون بعد الاعتداء على القائم باعمال رئيس المجلس المحامي جميل برانسي 2019-10-22 | 11:21:26

تظاهر اعضاء وموظفي مجلس محلي الرينة صباح اليوم الثلاثاء احتجاجا على الاعتداء على...

انقلاب شاحنة محملة بالسولار قرب حيفا واصابة السائق انقلاب شاحنة محملة بالسولار قرب حيفا واصابة السائق 2019-10-22 | 11:18:35

اصيب ظهر اليوم الثلاثاء سائق شاحنة باصابات متوسطة اثر انقلابها في منطقة تشيك بوست...

اعتقال شاب (35 عاما) من يركا بشبهة صيد طيور الحجل اعتقال شاب (35 عاما) من يركا بشبهة صيد طيور الحجل 2019-10-22 | 10:52:38

اعتقلت الشرطة بالتعاون مع مندوبين ومراقبين من سلطة جماية الطبيعة شابا 35 عاما من...

لاول مرة منذ 20 عاما - دعوة القائمة المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة لاول مرة منذ 20 عاما - دعوة القائمة المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة 2019-10-22 | 09:36:40

لاول مرة منذ 20 عاما، وكجزء من جهود بيني غانتس زعيم تحالف "ازرق ابيض" لتشكيل الحكومة...

غانتس سيتسلم مهمة تشكيل الحكومة غداً غانتس سيتسلم مهمة تشكيل الحكومة غداً 2019-10-22 | 08:50:06

من المتوقع أن يسلم ريفلين غداً الأربعاء، زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس...

حريق داخل روضة أطفال في طوبا الزنغرية دون إصابات حريق داخل روضة أطفال في طوبا الزنغرية دون إصابات 2019-10-22 | 08:15:52

أفادنا كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ صباح اليوم الثلاثاء : "شب...

ساعة نوم زيادة ....التوقيت الشتوي يبدأ فجر الأحد القادم ساعة نوم زيادة ....التوقيت الشتوي يبدأ فجر الأحد القادم 2019-10-22 | 05:01:06

يبدأ التوقيت الشتوي في البلاد فجر الأحد القادم 27/10/2019 في الليلة بين السبت والأحد...

حالة الطقس: غائم جزئيا وفرصة لهطول زخات محلية حالة الطقس: غائم جزئيا وفرصة لهطول زخات محلية 2019-10-22 | 05:30:35

اليوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتتأثر البلاد بحالة جوية...

نتانياهو يعيد كتاب التفويض لتشكيل حكومة إلى رئيس الدولة نتانياهو يعيد كتاب التفويض لتشكيل حكومة إلى رئيس الدولة 2019-10-21 | 22:50:11

أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كتاب التفويض إلى رئيس الدولة رؤوفين رفلين...

رسالة الأجداد للأحفاد في روضات جمعيّة الغرباء عرّابة رسالة الأجداد للأحفاد في روضات جمعيّة الغرباء عرّابة 2019-10-21 | 22:36:45

امتثالًا للهدي النبويّ الشريف في قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "لَيْسَ مِنَّا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة الميلاد عيد التقليدية مدينة الناصرة مشاركة واسعة ال 34 شرطة ام الفحم حملة خاصة مكافحة السلاح ظاهرة العنف غير المرخص تفتيش سيارات تعايش مشترك زرازير عرب يهود مركز جماهيري قرية اضراب شامل يوم 31 اب السلطات المحلية البلديات جميع مركز الحكم المحلي اعلان قرار عرب الشبلي حريق هائل منطقة مفتوحة اعشاب كفار تابور اطفاء اخلاء بيوت باتي بوريسوف برشلونة بث مباشر مباراة حي دوري ابطال اوروبا أبو سنان الشاملة تخريج الفوج الثامن العشرين 28 احتفال ثانوية مدرسة طلاب قرية تسهيلات رخص أسلحة مواطنين وزير الامن الداخلي المئات المزايا الضريبية تأجيل القدس مظاهرة مكاتب الحكومة احتجاجا مواجهات اصابة خطيرة طفل 7 سنوات مستشفى هعيمك العفولة ضربة شمس الزرازير نسي سيارة داخل الليل بطوله يمه زيمر قرية مدرسة تخريج احتفال طلاب الفوج الاربعين الثالث 43 مدرسة الدكتور الشاب محمود مسعود ذباح دير الاسد جامعة مانشستر سرطان الشوكي امراض النخاع محكمة طاعة اتحاد ابناء سخنين مكابي تل ابيب احداث شغب اتحاد عام كرة قدم حكمت ثلوج جبل الشيخ مجدل شمس تساقط رياح امطار اقتلاع اشجار تطاير اغراض سيارات سقوطهاطفل رضيع ترك على الدرج مبنى في الزبابدة قضاء جنين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com