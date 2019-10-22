لاول مرة منذ 20 عاما - دعوة القائمة المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

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تظاهر اعضاء وموظفي مجلس محلي الرينة صباح اليوم الثلاثاء احتجاجا على الاعتداء على...
اصيب ظهر اليوم الثلاثاء سائق شاحنة باصابات متوسطة اثر انقلابها في منطقة تشيك بوست...
اعتقلت الشرطة بالتعاون مع مندوبين ومراقبين من سلطة جماية الطبيعة شابا 35 عاما من...
هل تكون الساعة ساعةً ما بعد الظهر وتسرعون في العودة من العمل، وأخذ الأولاد،...
من المتوقع أن يسلم ريفلين غداً الأربعاء، زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس...
أفادنا كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ صباح اليوم الثلاثاء : "شب...
يبدأ التوقيت الشتوي في البلاد فجر الأحد القادم 27/10/2019 في الليلة بين السبت والأحد...
اليوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتتأثر البلاد بحالة جوية...
أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كتاب التفويض إلى رئيس الدولة رؤوفين رفلين...
امتثالًا للهدي النبويّ الشريف في قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "لَيْسَ مِنَّا...