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لاول مرة منذ 20 عاما - دعوة القائمة المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لاول مرة منذ 20 عاما، وكجزء من جهود بيني غانتس زعيم تحالف "ازرق ابيض" لتشكيل الحكومة ، دُعي أعضاء الكنيست العرب إلى إجراء محادثات لتشكيل الحكومة، لكنهم رفضوا التعهد بأنهم يمكن أن يكونوا أعضاء فيها.


وبعد أن أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كتاب التكليف الى الرئيس روبن ريفلين يوم الاثنين ، بعد فشله في تشكيل حكومة ، من المتوقع أن يوكل ريفلين تشكيل الحكومة الى غانتس.

وقالت مصادر اسرائيلية "سيدعو تحالف ازرق ابيض القائمة العربية المشتركة للمحادثات قبل تشكيل الحكومة ، بعد حصول غانتس على كتاب التكليف


وهو حدث متوقع اليوم أو غدًا."




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