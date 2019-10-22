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زينة بإطلالة جريئة في حفل زفاف نجل هاني شاكر.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة المصرية زينة، في حفل زفاف شريف نجل الفنان المصري هاني شاكر، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من النجوم.



زينة، اختارت لإطلالتها في الحفل فستان أسود، عاري الظهر ومفتوح من الأمام، وتعد هذه هي الإطلالة الأجرأ لها.


ونشرت زينة، صور من إطلالته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: «فرح شريف شاكر ابن الفنان الكبير هاني شاكر ومامته حبيبتي القمر اللي بموت فيها نهلة شاكر ربنا يفرحكم بولاده».




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