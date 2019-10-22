غانتس, سيتسلم, مهمة, تشكيل, الحكومة, غداً,

من المتوقع أن يسلم ريفلين غداً الأربعاء، زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس مهمة تشكيل الحكومة وذلك بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيلها خلال المهلة المحددة والتي تنتهي غداً الأربعاء.

يأتي ذلك في أعقاب إعادة نتنياهو يوم أمس الاثنين كتاب تكليف تشكيل الحكومة الى ريفلين وإعلانه عن فشله في تشكيل الحكومة قبل يومين من انقضاء مهلة 28 يوم.في حين سيمنح ريفلين لغانتس مهلة مماثلة مكونة من 28 يوما غير قابلة للتجديد سيسعى خلالها لتشكيل حكومة وحدة إلا أن فرصه ليست بالكبيرة في ظل رفض حزب الليكود ادارة المفاوضات دون بقية أحزاب اليمين.