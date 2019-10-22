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رونالدو يكشف سبب سعادته باللعب في يوفنتوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "سعادته" من اعتماد فريقه يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية أسلوب "أكثر ميلا إلى الهجوم" منذ وصول ماورسيو ساري على رأس الجهاز الفني هذا الصيف.



وقال اللاعب المنتقل الصيف الماضي من ريال مدريد الاسباني في مؤتمر صحفي عشية لقاء "بيانكونيري" مع لوكوموتيف موسكو الروسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا "أعتقد أن الفريق يتحسن، تزداد الثقة في أنفسنا. نلعب كرة قدم مختلفة وأكثر هجومية".


وتابع رونالدو (34 عاما) "لم يتغير دوري، لقد بات لي حرية أكبر ربما. أنا سعيد لأنه رويدا رويدا نصل إلى المستوى الذي يجب أن يبلغه يوفنتوس. لدينا مدرب مختلف، أسلوب مختلف ولاعبون جدد. لقد تغيرنا للأفضل".


وقد وصل ساري هذا الصيف من تشلسي، الذي حقق معه أول ألقابه كمدرب بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب أرسنال في النهائي، خلفا لماسيميليانو أليغري الذي حقق خمسة القاب متتالية في "سيري أ" وبلغ نهائي دوري الأبطال في مناسبتين (2015 و2017).


وتابع المتوج بالكرة الذهبية في خمس مناسبات "أحب الطريقة التي يرغب أن يعتمدها الفريق. نخلق فرصا أكثر وباتت ثقتنا بأنفسنا أعلى. أنا سعيد بهذه التغييرات. علينا ربما أن نسجل المزيد من الأهداف ولكن أنا فخور بما نقوم به".




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