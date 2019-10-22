حريق, داخل, روضة, أطفال, في, طوبا, الزنغرية, دون, إصابات,

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من المتوقع أن يسلم ريفلين غداً الأربعاء، زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس...
يبدأ التوقيت الشتوي في البلاد فجر الأحد القادم 27/10/2019 في الليلة بين السبت والأحد...
اليوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتتأثر البلاد بحالة جوية...
أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كتاب التفويض إلى رئيس الدولة رؤوفين رفلين...
امتثالًا للهدي النبويّ الشريف في قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "لَيْسَ مِنَّا...
إيمانًا من المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة بأهمية ترسيخ مبادئ...
تدعو جبهة الناصرة الديمقراطية وفرع الحزب الشيوعي في المدينة، لأوسع مشاركة في...
اصيب رجل جراء انقلاب شاحنة في كسارة بوادي عارة عصر اليوم الاثنين ووصفت حالته...
عُقد بعد ظهر يوم الأحد (2019/10/21), في فندق جولدن كراون في الناصرة, اجتماع عمل مُوَسَّع...
قام اليوم أحد المواطنين بالإبلاغ عن ابنه لتعاطيه المخدرات داخل منزل العائلة في...