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حريق داخل روضة أطفال في طوبا الزنغرية دون إصابات



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أفادنا كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ  صباح اليوم الثلاثاء : "شب حريق فجر اليوم في روضة اطفال في طوبا الزنغرية، وطواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق في بدايته وعملت الطواقم على اخماد نهائي للحريق واخراج الدخان ولم يبلغ عن اصابات وتشير التحقيقات الاوليه الى ان الحريق قد يكون متعمدا، والتحقيق مستمر" وفقًا للبيان.

حريق داخل روضة أطفال في طوبا الزنغرية دون إصابات




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