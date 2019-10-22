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ساعة نوم زيادة ....التوقيت الشتوي يبدأ فجر الأحد القادم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



يبدأ التوقيت الشتوي في البلاد فجر الأحد القادم 27/10/2019 في الليلة بين السبت والأحد في الساعة الثانية صباحا بحيث يتم تحريك عقارب الساعة ساعة زمنية واحدة إلى الوراء.



وينتهي التوقيت الشتوي يوم الجمعة 27/03/2020 في الساعة الثانية فجرا.




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