الرئاسة, اللبنانية:, ما, يشاع, عن, صحة, الرئيس, عون, غير, صحيح,

نفت الرئاسة اللبنانية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تدهور صحة رئيس البلاد، ميشال عون.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، في بيان أصدره مساء الاثنين، إن "لا صحة إطلاقا للشائعات التي توزع مساء اليوم حول صحة" الرئيس.ودعت الرئاسة اللبنانية إلى "التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد إحداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد".وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بتدهور صحة الرئيس اللبناني وتحدث عن استعدادات لنقله خارج البلاد، وذلك في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمظاهرات احتجاجية حاشدة على السياسات الاقتصادية للحكومة برئاسة سعد الحريري، والذي أعد ورقة إصلاحات صادق عليها مجلس الوزراء.