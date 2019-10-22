الرئاسة, اللبنانية:, ما, يشاع, عن, صحة, الرئيس, عون, غير, صحيح,

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اعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ان حكومته صادقت على خطة الإصلاحات...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة، فإن الولايات...
اندلعت مساء اليوم الاثنين، مواجهات عنيفة في بلدة العيسوية، عقب اقتحامها من قبل...
قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات "إن مواطنا لقي مصرعه اليوم الاثنين إثر...
نشبت خلافات داخل الحكومة اللبنانية بشأن الورقة الإصلاحية التي اقترحها رئيس...
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء “أن ما يجري في...
احتشد اللبنانيون لليوم الخامس على التوالي،اليوم الإثنين، في مختلف المناطق، في...
قالت المرشحة للرئاسة الأمريكية، إليزابيث وارن، وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن...
اعتبر رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا الأحد أن بلاده تخوض "حربا ضد عدو قوي"، وذلك في...
أفادت تقارير بموافقة الحكومة الائتلافية في لبنان على إصلاحات اقتصادية واسعة...