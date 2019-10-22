حالة, الطقس:, غائم, جزئيا, وفرصة, لهطول, زخات, محلية,

اليوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتتأثر البلاد بحالة جوية ماطرة، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا نهارا في معظم المناطق مع هطول الأمطار المتفرقة التي تتركز على الشمال والسواحل.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبيا في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، في يوم الأربعاء، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا نهارا في معظم المناطق.وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبيا في كافة المناطق وخصوصا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول مع ساعات الليل المتأخر والفجر إلى شمالية شرقية باردة نسبيا.يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا بشكل عام نهارا في معظم المناطق مع فرصة واردة لهطول زخات محلية متفرقة.وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبيا في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.