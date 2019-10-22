تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-22 00:01:22 استمرار المظاهرات في لبنان رغم الإعلان عن خطة إصلاحية |  2019-10-21 22:50:11 نتانياهو يعيد كتاب التفويض لتشكيل حكومة إلى رئيس الدولة |  2019-10-22 00:00:22 ترامب: إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة سنعاقبها |  2019-10-21 21:46:28 الرياضة قد تقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين |  2019-10-21 21:41:42 صلاح ومحرز ينافسان ثلاثي الأفضل على الكرة الذهبية |  2019-10-21 22:38:54 مواجهات في العيسوية.. ومسيرة ليلية للمستوطنين |  2019-10-21 22:36:45 رسالة الأجداد للأحفاد في روضات جمعيّة الغرباء عرّابة |  2019-10-21 22:33:14 المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تنتخب رئيسًا لمجلس الطلاب |  2019-10-21 22:25:26 كفركنا: انطلاق منتدى العاملين بالهايتك بالتعاون مع المجلس المحلي |  2019-10-21 19:08:34 الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة يدعوان لأوسع مشاركة في تظاهرة الثلاثاء |  2019-10-21 19:06:23 اصابة رجل بانقلاب شاحنة في وادي عارة |  2019-10-21 19:02:05 اللجنة القطرية تعرِض مواقفها ومَطالبها أمام قيادات الشرطة لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي |  2019-10-21 14:50:17 مصرع أحمد بحيص برصاص شقيقه في السموع جنوب الخليل |  2019-10-21 14:50:27 خلافات داخل الحكومة اللبنانية بشأن "ورقة الإصلاحات" |  2019-10-21 13:53:33 أب يبلغ الشرطة عن ابنه لتعاطيه المخدرات في الخليل |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

استمرار المظاهرات في لبنان رغم الإعلان عن خطة إصلاحية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ان حكومته صادقت على خطة الإصلاحات الاقتصادية والموازنة العمومية للعام المقبل دون ان تشمل ضرائب جديدة. وقال الحريري انه تقرر من جملة ذلك خفض رواتب الوزراء والنواب الى النصف وفرض ضرائب على أرباح البنوك وتقديم المعونة للشرائح الضعيفة. وفي سياق مؤتمر صحفي عقده في بيروت اقر رئيس الوزراء اللبناني ان الاحتجاجات تعبر عن شعور الشباب بالغضب واليأس لافتا الى ان التظاهرات كسرت حواجز سياسية كثيرة واستعادت الهوية الوطنية الموحدة في لبنان.

وبدوره شدّد الرئيس اللبناني ميشال عون على أنّ ما يجري في الشارع يُعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير.وركّز في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، على أنّه، يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كلّ من يتولّى مسؤوليّة وزاريّة حاضرًا أو مُستقبَلًا.
وتفيد الانباء بان آلاف المواطنين لا يزالون يتجمهرون في بيروت وفي مدن أخرى على الرغم من اعلان رئيس الوزراء سعد الحريري ان حكومته صادقت على خطة الإصلاحات الاقتصادية والموازنة العامة للسنة المقبلة. وقال ناشطون إن الاحتجاجات ستتواصل الى حين تشكيل حكومة انقاذ مستقلة ذات صلاحيات استثنائية يكون أعضاؤها من خارج المنظومة الحاكمة.
استمرار المظاهرات في لبنان رغم الإعلان عن خطة إصلاحية




كلمات متعلقة

استمرار, المظاهرات, في, لبنان, رغم, الإعلان, عن, خطة, إصلاحية,

تابعونــا

ترامب: إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة سنعاقبها ترامب: إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة سنعاقبها 2019-10-22 | 00:00:22

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة، فإن الولايات...

مواجهات في العيسوية.. ومسيرة ليلية للمستوطنين مواجهات في العيسوية.. ومسيرة ليلية للمستوطنين 2019-10-21 | 22:38:54

اندلعت مساء اليوم الاثنين، مواجهات عنيفة في بلدة العيسوية، عقب اقتحامها من قبل...

مصرع أحمد بحيص برصاص شقيقه في السموع جنوب الخليل مصرع أحمد بحيص برصاص شقيقه في السموع جنوب الخليل 2019-10-21 | 14:50:17

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات "إن مواطنا لقي مصرعه اليوم الاثنين إثر...

خلافات داخل الحكومة اللبنانية بشأن "ورقة الإصلاحات" خلافات داخل الحكومة اللبنانية بشأن "ورقة الإصلاحات" 2019-10-21 | 14:50:27

نشبت خلافات داخل الحكومة اللبنانية بشأن الورقة الإصلاحية التي اقترحها رئيس...

رئيس لبنان: تعميم الفساد على الجميع ظلم كبير رئيس لبنان: تعميم الفساد على الجميع ظلم كبير 2019-10-21 | 13:08:53

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء “أن ما يجري في...

اللبنانيون يستعدون ليوم الحسم "إما الاستقالة أو التصعيد" اللبنانيون يستعدون ليوم الحسم "إما الاستقالة أو التصعيد" 2019-10-21 | 12:19:28

احتشد اللبنانيون لليوم الخامس على التوالي،اليوم الإثنين، في مختلف المناطق، في...

إليزابيث وارين: المساعدات الأمريكية لإسرائيل مشروطة بوقف الاستيطان إليزابيث وارين: المساعدات الأمريكية لإسرائيل مشروطة بوقف الاستيطان 2019-10-21 | 10:56:50

قالت المرشحة للرئاسة الأمريكية، إليزابيث وارن، وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن...

تشيلي: تمديد حالة الطوارئ مع استمرار الاحتجاجات والرئيس يعتبر بلاده في "حرب" تشيلي: تمديد حالة الطوارئ مع استمرار الاحتجاجات والرئيس يعتبر بلاده في "حرب" 2019-10-21 | 10:19:40

اعتبر رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا الأحد أن بلاده تخوض "حربا ضد عدو قوي"، وذلك في...

اضراب عام يشل لبنان والحريري يتفق على إصلاحات اقتصادية اضراب عام يشل لبنان والحريري يتفق على إصلاحات اقتصادية 2019-10-21 | 08:23:38

أفادت تقارير بموافقة الحكومة الائتلافية في لبنان على إصلاحات اقتصادية واسعة...

للمرة الاولى.. الزي الفلسطيني داخل وكالة الفضاء ناسا للمرة الاولى.. الزي الفلسطيني داخل وكالة الفضاء ناسا 2019-10-21 | 08:20:12

ارتدت العالمة الأمريكية من أصول فلسطينية في وكالة "ناسا" الفضائية، نجود ميرانسي،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids امطار تغمر غرق سيارات شوارع مياه مركز البلاد باقة الغربية جت انتخابات الثلاثاء اقتراع تصويت رئاسة عضوية مأمون الجبور صلاح القريناوي طالبان طب رهط حادث الطرق رومانيا ضياء زبيدي محمد عطا ابو مديغم اللد جامع الجزار الشيخ سمير عاصي فيديو يرد على منتقدي التبرك شعرة الرسول لحية الكريم اصابة سائق انقلاب سيارة البعنة دير الاسد نشأت ملحم عملي اطلاق نار تل ابيب مسعدة الضلوه ولد شقيق المشتبه اعتقال رجل الخمسينات من عمره من القدس بشبهة اغتصاب ابنتيه تظاهرة مستخدمي مستخدمو بلدية عرابة اعتداء قسم الجباية تحطيم تكسير زجاج شعارات قنبلة هلع بيت حي السوق الناصرة القاء اعتقال شاب مشتبه محمد توفيق جبارين شاب ام الفحم التبرع طفل أنس نخاع عظمي مستشفى دون ان يعرفه وقفة احتجاجية طبيب كلاليت الناصرة ضرب اهانة طاقم طبي التحقيق عدي زعبي اضراب طفل الطيرة سقط ارتفاع أمتار 3 مدينة بيلينسون مستشفى رأس شجار احدى المدارس بلدة عرعرة الشرطة تتدخل مدرسة طلاب طالبين اصابة شخصين حريق شب النار اندلاع مبنى المجلس المحلي كفر قرع قسم الرفاهغابي قديس الجمعية رئيس الجمعية الخيرية الارثوذكسية يافا طعن مسيرة عيد الميلاد 2012 بابا نويل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com