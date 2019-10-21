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نتانياهو يعيد كتاب التفويض لتشكيل حكومة إلى رئيس الدولة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كتاب التفويض إلى رئيس الدولة رؤوفين رفلين معلنا عدم تمكنه من تشكيل حكومة جديدة.

وقال نتانياهو في شريط فيديو إنه منذ ان حصل على التفويض عمل دون كلل أو فتور سرا وعلانية لإقامة حكومة وحدة وطنية واسعة وبذل كل ما في وسعه لإحضار رئيس كاحول لفان الى مائدة التفاوض لمنع جولة ثالثة من الانتخابات غير ان الأخير رفض اكثر من مرة.
ومن جانبه، أعلن رئيس الدولة رؤوفين رفلين أنه سيجري مشاورات مع الأحزاب السياسية المختلفة لإبلاغهم بعزمه تكليف بيني غانتس رئيس حزب كاحول لافان لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويفيد مراسلنا أن المدير العام لمقر رؤساء إسرائيل هرئيل طوبي قال إنه سيعلم رؤساء الكتل البرلمانية بتكليف رئيس كاحول لافان بيني غانتس بتشكيل الحكومة.
نتانياهو يعيد كتاب التفويض لتشكيل حكومة إلى رئيس الدولة




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