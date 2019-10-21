نتانياهو, يعيد, كتاب, التفويض, لتشكيل, حكومة, إلى, رئيس, الدولة,

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امتثالًا للهدي النبويّ الشريف في قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "لَيْسَ مِنَّا...
إيمانًا من المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة بأهمية ترسيخ مبادئ...
تدعو جبهة الناصرة الديمقراطية وفرع الحزب الشيوعي في المدينة، لأوسع مشاركة في...
اصيب رجل جراء انقلاب شاحنة في كسارة بوادي عارة عصر اليوم الاثنين ووصفت حالته...
عُقد بعد ظهر يوم الأحد (2019/10/21), في فندق جولدن كراون في الناصرة, اجتماع عمل مُوَسَّع...
قام اليوم أحد المواطنين بالإبلاغ عن ابنه لتعاطيه المخدرات داخل منزل العائلة في...
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الإثنين، أن الأسيرة هبة...
المجلس المحلي في الرينة برئيسه واعضاءه وموظفيه ولجنة العمال ، يستنكرون الاعتداء...
جاء في بيان صادر عن لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة :" عقد مساء امس الأحد...
شارك النادي البحري "دولفينز عكا" التابع للمراكز الجماهيرية اسوار عكا يوم السبت...