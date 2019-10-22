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ترامب: إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة سنعاقبها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على منتجاتها وعقوبات.  جاء ذلك، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، اليوم الاثنين، قال فيها ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أخبار جيدة جدا قادمة، وأن وقف إطلاق النار صامد بين الأكراد والقوات التركية صامد رغم وجود بعض المناوشات، بحسب وكالة "رويترز".  وتوصلت الولايات المتحدة، الخميس 17 أكتوبر / تشرين الأول، لاتفاق مع تركيا على وقف عملية "نبع السلام" مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.  وأوضحت واشنطن، على لسان نائب الرئيس مايك بنس، أن الاتفاق يعني انسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة التي يبلغ عمقها 32 كيلومترا على طول الحدود التركية السورية، وأكد أن الولايات المتحدة ستسهل هذه العملية، وأن القوات الأمريكية لن تعود إلى هذه المنطقة.  وتتهم قوات سوريا الديمقراطية الجيش التركي والمليشيات المتحالفة معه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت واشنطن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على تنفيذ الاتفاق على الشريط الحدودي.
ترامب: إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة سنعاقبها




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