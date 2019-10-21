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صلاح ومحرز ينافسان ثلاثي الأفضل على الكرة الذهبية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تواجد الثنائي العربي محمد صلاح مهاجم ليفربول ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية. وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" اليوم الإثنين، عن أسماء 30 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها لأفضل لاعب في العالم. وضمت القائمة الثلاثي ليونيل ميسي نجم برشلونة وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس. وتنافس هذا الثلاثي على جائزة "ذا بيست" المقدمة من الفيفا لأفضل لاعب في العالم مؤخرا ونالها النجم الأرجنتيني. وترشح للجائزة أيضا دوسان تاديتش لاعب أياكس أمستردام، وزميله السابق فرينكي دي يونج الذي انتقل مطلع الموسم الجاري إلى برشلونة الإسباني. وتواجد أيضا السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي، والحارس الفرنسي هوجو لوريس لاعب توتنهام هوتسبير. كما تواجد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا ضمن المرشحين للجائزة. وضمت قائمة المرشحين أيضا ترينت أرنولد ظهير أيمن ليفربول، دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال الإنجليزي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة. وانضم للسباق أيضا ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول وزميله جورجينيو فينالدوم، كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

كما تواجد ضمن المرشحين روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي وسون هيونج مين لاعب توتنهام. وضمت القائمة أيضا أنطوان جريزمان لاعب برشلونة، وكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي. وإيدين هازارد لاعب ريال مدريد، وماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، ورحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي، وأخيرًا الشاب جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد. وستقدم الجائزة في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في العاصمة الفرنسية باريس. وفاز لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا بالجائزة العام الماضي.
صلاح ومحرز ينافسان ثلاثي الأفضل على الكرة الذهبية




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