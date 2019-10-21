مواجهات في العيسوية.. ومسيرة ليلية للمستوطنين

اندلعت مساء اليوم الاثنين، مواجهات عنيفة في بلدة العيسوية، عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الخاصة والانتشار في شوارعها.وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن عشرات الجنود والقوات الخاصة والشرطة اقتحموا بلدة العيسوية مساء، وانتشروا في شوارعها وعرقلوا حركة وتنقل السكان، مما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة في أحياء البلدة، وخلال ذلك استخدمت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بكثافة فيما رد الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.وأضاف أبو الحمص أن قوات الاحتلال تمركزت وسط بلدة العيسوية، في محيط مسجد الأربعين كما اقتحمت مقبرة البلدة، وخلال ذلك شرعت بإخضاع الشبان والفتية للتفتيش الجسدي.ومن جهة أخرى نظم مئات المستوطنين مساء اليوم مسيرة ليلية في شارع الواد بالقدس القديمة.