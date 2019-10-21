رسالة, الأجداد, للأحفاد, في, روضات, جمعيّة, الغرباء, عرّابة,

امتثالًا للهدي النبويّ الشريف في قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا"، ومن منطلق نشر بذور المحبة والتسامح ونبذ العنف وغرس قيم الخير التي كانت ولا تزال متأصلة في أجدادنا وتراثنا وحنينا إلى تلك الحقبة وهؤلاء الأجداد والجدات الثّرّة الصافية من البركة والطّيبة والبساطة نظّمت روضة الإسراء التابعة لجمعيّة الغرباء زيارة لنادي المسنين التابع لقسم الشؤون الاجتماعيّة في بلديّة عرابة بالتعاون مع مديرة النادي عايدة عاصلة، وذلك اليوم الاثنين 21/10/2019 حيث ازدان النادي بالأطفال والمسنين من أهلنا في عرابة وقام الأطفال بتقديم باقات الورود لكلّ جدّ وجدّة. هذه اللفتة الطيّبة المباركة تركت أثرًا في نفوس الأطفال والحاضرين من المسنين. تجدر الإشارة إلى أنّ الزيارة تخللتها فعاليات مشتركة بين الأطفال والمسنين تنوعت بين الرياضة والفن في لوحة فنية جسّدت الحنين إلى الماضي الأصيل لتحمل رسالة المسنين إلى جيل المستقبل عنوانها المحبّة والتسامح والسلام.

كما وتخلل اللقاء فقرة أناشيد وتناول وجبة طعام مشتركة بين الأطفال والمسنين على طبق واحد ورسم لوحة فنية مشتركة. كما واختتم اللقاء بتبادل الهدايا بين الطرفين.هذا وتقدّمت مديرة نادي المسنين الأخت عايدة عاصلة بالشكر الجزيل لجمعيّة الغرباء ومعلمات روضة الإسراء وفي مقدمتهنّ المعلمة نسرين بكرية على هذه الزيارة وعلى التنسيق والتعاون المشترك لما فيه مصلحة أطفالنا الصغار. والشكر موصول للأم والأخت روان بدارنة على الفعاليات الرياضيّة التي قدّمتها في هذا اليوم.