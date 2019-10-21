المدرسة, الإعدادية, الحديقة, (أ), يافة, الناصرة, تنتخب, رئيسًا, لمجلس, الطلاب,

إيمانًا من المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة بأهمية ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتنمية روح القيادية لدى طلابها، وفي جو من المحبة والتسامح وحرية الاختيار وإحترام الرأي الآخر، كما هو الحال في كل سنة، نظمت المدرسة إنتخابات محوسبة لرئاسة مجلس الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 15.10.2019 حيث جرت الانتخابات بإشراف ومتابعة مركزة التربية الاجتماعية المربية جمانة علي الصالح ومواكبة مجلس الطلاب.هذا وسبقت الانتخابات حملة دعائية حيث قام المرشحون بإعداد ملصقات ودعايات انتخابية وتعليق يافطات، وفتحت المدرسة المجال أمام الطلاب المتنافسين، كل مرشح قام بعرض برنامجه بشكل حر وواضح أمام الطلاب.وقد تنافس على هذا المنصب ثلاثة طلاب وهم: عدن خليلية من الصف التاسع (د)، مجد خليلية من الصف التاسع (أ)، رهام خليلية من الصف التاسع (ب).وفي طابور الصباح من يوم الاثنين جرت مناظرة بين جميع المرشحين المشاركين أدارها المربي مازن عمرو.وفي يوم الانتخابات توجه الطلاب والطالبات برفقة معلميهم وبإشراف الاستاذ نور الدين مصالحة نائب مدير المدرسة إلى غرفة الحاسوب للمشاركة بالاقتراع بشكل سري ومتساوٍ، وبعد الانتهاء من عملية الاقتراع وفرز الأصوات ونسبة الاقتراع أسفرت النتائج عن فوز الطالب مجد خليلية من الصف التاسع (أ) بمنصب رئيس مجلس الطلاب للمدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة بعد حصوله على 196 صوتًا بنسبة 46.7% من الأصوات وحصول كل من عدن خليلية على 122 صوتًا ورهام خليلية على 64 صوتًا.بدوره هنأ مدير المدرسة الاستاذ شكري دهامشة الطالب الفائز وأثنى على روح المحبة والتعاون التي سادت بين المرشحين وإنعكست على المدرسة خلال اسبوع الانتخابات متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق وعملًا مثمرًا في تحقيق برامج وأهداف السنة الدراسية الحالية، كما وشكر معلمة الحاسوب تمييز علي الصالح على تجهيزها وتحضيرها للانتخابات المحوسبة التي تكللت بالنجاح الفائق بدون أية أخطاء.وأضاف مدير المدرسة: "إن الهدف من هذه الانتخابات هو أن يمر الطلاب في هذه التجربة الديمقراطية التي من خلالها يتم تحضيرهم للحياة المستقبلية وتقبل النتائج بروح رياضية وإتخاذ قرار الاختيار المناسب".كما وأكد أننا في هذه المدرسة نعمل على صقل شخصية طلابنا ليكونوا ذوي قدرات قيادية في المستقبل ودمج الطلاب ومشاركتهم في الفعاليات اللامنهجية التي تُخرج الطلاب من الأجواء التعليمية الروتينية، وتوجه بالشكر لجميع المعلمين والمعلمات على مجهودهم في تنظيم هذا اليوم وكل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية في المدرسة.تجدر الإشارة أنه قد جرت الانتخابات بنزاهة وصدق حيث تنافس الطلاب بأجواء حملت في طياتها روح التسامح والديمقراطية.