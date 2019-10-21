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كفركنا: انطلاق منتدى العاملين بالهايتك بالتعاون مع المجلس المحلي



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بمشاركة مميزة بين المجلس المحلي في كفركنا وبين مجموعة شبابية كناوية انطلقت اليوم مبادرة جديدة ورائدة، حيث عقد بعد ظهر اليوم الاثنين في قاعة الاجتماعات في المجلس المحلي لقاء مميزا التقى من خلاله العديد من العاملين في مجال التكنولوجيا المتقدمة ( الهايتك) من سكان بلدة كفركنا وبحضور رئيس المجلس المحلي د. يوسف عواودة، ومدير دائرة المعارف والثقافة الاستاذ فهد دهامشة ، وموظفين وعاملين في مجال الهايتك.

انطلق البرنامج بكلمة لرئيس المجلس المحلي د. يوسف عواودة الذي رحب بالحضور وأكد في كلمتة اهمية تعزيز مكانة التعليم والاستثمار بالانسان الطلاب وخلق جو مناخ داعم المبادرات والنجاح والريادة كبديل عن الجو الذي نتج عنه ما نعانيه من عنف وجريمة في مجتمعنا العربي.
كما وكانت كلمة للاستاذ فهد دهامشة مدير قسم المعارف الذي أكد استعداد المجلس العام لدعم هذه المبادرة.
وقدم المهندس غسان طباجه شرحا هاما وعرضا شاملا حول موضوع الهايتك واهميتة في يومنا هذا وعن مبادرة تأسيس منتدى الهايتك في كفركنا ( cana hitech community) والذي جاء ليجمع العاملين في مجال الهايتك من كفركنا تحت اطار واحد وتنظيم فعاليات لدعم وتطوير وزيادة الوعي في مجال الهايتك في كفركنا. أما مسك الختام فكانت فقرة مسابقة kahoot بموضوع الهايتك أدارها المهندس عرسان عواو دة ثم اختتم اللقاء بتكريم للمشاركين.




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