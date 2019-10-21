الحزب, الشيوعي, وجبهة, الناصرة, يدعوان, لأوسع, مشاركة, في, تظاهرة, الثلاثاء,

تدعو جبهة الناصرة الديمقراطية وفرع الحزب الشيوعي في المدينة، لأوسع مشاركة في التظاهرة الجماهيرية التي دعت لها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في الساعة الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء، قبالة قيادة منطقة الشمال للشرطة، في حرش القشلة في الناصرة. وتجري التظاهرة بالتعاون مع لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة.

وقال البيان، إن مدينتنا الناصرة منكوبة كعدد كبير جدا من البلدات والمدن العربية باستفحال ظاهرة الجريمة والعنف، التي تسبب بوقوع قتلى وجرحى في المدينة، والاعتداءات على ممتلكات من بيوت ومحال تجارية، وسط تقاعس منهجي للشرطة، التي تتواطأ مع عصابات الجريمة.ولهذا فإن مشاركتنا الجماهيرية الواسعة، هي رسالة واضحة للشرطة بأن الكفاح لن يتوقف حتى تقوم بواجبها لاجتثاث الجريمة من مجتمعنا.