الحزب, الشيوعي, وجبهة, الناصرة, يدعوان, لأوسع, مشاركة, في, تظاهرة, الثلاثاء,

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اصيب رجل جراء انقلاب شاحنة في كسارة بوادي عارة عصر اليوم الاثنين ووصفت حالته...
عُقد بعد ظهر يوم الأحد (2019/10/21), في فندق جولدن كراون في الناصرة, اجتماع عمل مُوَسَّع...
قام اليوم أحد المواطنين بالإبلاغ عن ابنه لتعاطيه المخدرات داخل منزل العائلة في...
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الإثنين، أن الأسيرة هبة...
المجلس المحلي في الرينة برئيسه واعضاءه وموظفيه ولجنة العمال ، يستنكرون الاعتداء...
جاء في بيان صادر عن لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة :" عقد مساء امس الأحد...
شارك النادي البحري "دولفينز عكا" التابع للمراكز الجماهيرية اسوار عكا يوم السبت...
اليوم الاثنين، يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...
قبلت لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء لواء الشمال مؤخرا الالتماس الذي...
إستمرارًا وختامًا لسلسلة الفعاليات التي قامت بها مدرسة ثانوية رؤوف أبو حاطوم...