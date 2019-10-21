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اصابة رجل بانقلاب شاحنة في وادي عارة



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اصيب رجل جراء انقلاب شاحنة في كسارة بوادي عارة عصر اليوم الاثنين ووصفت حالته بالمتوسطة.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى المستشفى لاستكمال العلاج ووصفت جالته بالمتوسطة.

الشرطة باشرت التجقيق.
اصابة رجل بانقلاب شاحنة في وادي عارة




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