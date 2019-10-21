اصابة, رجل, بانقلاب, شاحنة, في, وادي, عارة,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى المستشفى لاستكمال العلاج ووصفت جالته بالمتوسطة.الشرطة باشرت التجقيق.

اصيب رجل جراء انقلاب شاحنة في كسارة بوادي عارة عصر اليوم الاثنين ووصفت حالته بالمتوسطة.

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