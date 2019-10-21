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اللجنة القطرية تعرِض مواقفها ومَطالبها أمام قيادات الشرطة لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عُقد بعد ظهر يوم الأحد (2019/10/21), في فندق جولدن كراون في الناصرة, اجتماع عمل مُوَسَّع وشامل بين اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وبين قيادات وضباط الشرطة في البلاد, وفي مقدمتهم قائد وِحدة التحقيقيات والمعلومات في الشرطة, بُحث خلاله مجمل مَظاهر وظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي, وسُبل مواجهتها على مختلف المستويات.. 


وبعد أن عُرض في بداية الإجتماع بعض المعلومات والإحصاءات حول انتشار العنف والجريمة في المجتمع العربي, في السنوات الأخيرة, قَدَّم ممثلو الشرطة رؤيتهم وخطتهم في مواجهة هذه الظواهر, على المديين القريب والبعيد, من وجهة نظرهم..

بالمقابل, وبمشاركة واسعة من رؤساء السلطات المحلية العربية, من مختلف أنحاء البلاد, فقد استعرض المشاركون, باسمهم وباسم اللجنة القطرية, مواقفهم ومطالبهم من ظاهرة انتشار العنف والجريمة في المجتمع العربي وطرائق مواجهتها الشاملة, مُؤكدين على أولوية مواجهة هذه الظواهر , في هذ المرحلة, على مُستوى قيادات الجماهير العربية عُموماً, وأن على الشرطة تحمُّل كامل مَسؤولياتها في هذا الخُصوص, لا سيّما على مستوى جمع السلاح وتفكيك مصادر الجرائم والعنف ومُعاقبة المجرمين, وعلى مُستوى الرّدع والتحرُّك الجاد والفاعل للشرطة في هذا الاتجاه, على أساس أن هذا هو دور ومسؤولية الشرطة وليس دور السلطات المحلية العربية, وأن السلطات المحلية العربية لها دور فاعل وبكل مسؤولية في المسارات الأُخرى لهذه المواجهة ضد العنف والجريمة..
اللجنة القطرية تعرِض مواقفها ومَطالبها أمام قيادات الشرطة لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي




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