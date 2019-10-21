حالة, اللسان, تشير, إلى, صحة, الجسم,

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يتوفر زيت السمك في أسماك السلمون التونة والسردين والهلبوت والمكاريل والقد....
يوصي أخصائيو التغذية الحديثة بعدم تعذيب النفس خلال عملية تخسيس الوزن، مع ممارسة...
أفادت دراسة أميركية حديثة بأن إدمان النيكوتين، الذي يأتي نتيجة تدخين السجائر،...
حذرت خبيرة الصحة، المديرة في مؤسسة "إيرويركس"، ليزا هيلويغ، من التهابات في...
أفادت دراسة أميركية حديثة بأن إدمان النيكوتين، الذي يأتي نتيجة تدخين السجائر،...
بعد قراءة هذا الخبر، ربما يستغني أولئك الذين يستخدمون سماعات الأذنين بانتظام،...
اكتشف فريق علمي دولي أن آلية النخر التي تتطور عند النوبة القلبية والجلطة...
بعد يوم عمل طويل ومرهق، عندما نصل إلى المنزل، كل ما نريد القيام به هو الاستلقاء...
من الضروري الالتزام بخطة غذائية صحية لتجنب زيادة الوزن والأمراض الخطيرة...
ارتبط الشاي في العديد من الدراسات، ومنذ فترة طويلة، بالصحة الجيدة، أهمها أنه يخفض...