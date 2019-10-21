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مصرع أحمد بحيص برصاص شقيقه في السموع جنوب الخليل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات "إن مواطنا لقي مصرعه اليوم الاثنين إثر تعرضه لإطلاق النار في بلدة السموع جنوب الخليل".



إلى ذلك، قالت مصادر أمنية، إن المواطن أحمد موسى بحيص (50 عاما) قد وصل الى مستشفى الأهلي متوفيا، جراء اصابته بالرصاص، نتيجة خلاف مع شقيقه.


وتم  التحفظ على الجثمان، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بالتحقيق.




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