مصرع, أحمد, بحيص, برصاص, شقيقه, في, السموع, جنوب, الخليل,

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نشبت خلافات داخل الحكومة اللبنانية بشأن الورقة الإصلاحية التي اقترحها رئيس...
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء “أن ما يجري في...
احتشد اللبنانيون لليوم الخامس على التوالي،اليوم الإثنين، في مختلف المناطق، في...
قالت المرشحة للرئاسة الأمريكية، إليزابيث وارن، وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن...
اعتبر رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا الأحد أن بلاده تخوض "حربا ضد عدو قوي"، وذلك في...
أفادت تقارير بموافقة الحكومة الائتلافية في لبنان على إصلاحات اقتصادية واسعة...
ارتدت العالمة الأمريكية من أصول فلسطينية في وكالة "ناسا" الفضائية، نجود ميرانسي،...
قالت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ، إن نسبتي الفقر والبطالة في غزة وصلتا،...
أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني محادثات مع رئيسة مجلس النواب الأميركي...
يواصل المحتجون اللبنانيون التوافد إلى الساحات في مختلف المناطق اللبنانية، في...