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أب يبلغ الشرطة عن ابنه لتعاطيه المخدرات في الخليل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قام اليوم أحد المواطنين بالإبلاغ عن ابنه لتعاطيه المخدرات داخل منزل العائلة في الخليـل .



وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "بأنه وبناء على اتصال هاتفي ورد لشرطة مكافحة المخدرات من احد المواطنين يبلغ فيه عن قيام ابنه بتعاطي المخدرات في منزل العائلة، على الفور تحركت دورية الشرطة للمنزل لإلقاء القبض على الابن وضبط ما بحوزته من مواد مخدرة".


وأضافت بانه وحين وصول شرطة مكافحة المخدرات للمنزل، قامت بإلقاء القبض على الابن امام المنزل وبتفتيشه تم ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته والتي كانت عبارة عن مادة الماريجوانا المخدرة والتحرز عليها اصولا  .


وأكدت توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولا .




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