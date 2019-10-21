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لهذه الأسباب زيت السمك ضروري في بداية الحمل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتوفر زيت السمك في أسماك السلمون التونة والسردين والهلبوت والمكاريل والقد. ويحتوي زيت السمك على دهون أوميغا3 وأحماض دهنية أخرى توفر مزايا صحية هامة. وتزداد أهمية زيت السمك أثناء الحمل وخاصة خلال الثلث الأول منه، لأنه يساعد على تنظيم ضغط الدم، والوقاية من تجلط الدم، إلى جانب تحسين انتقال النبضات العصبية.



ويوفر زيت السمك للحمل مجموعة من الفوائد، منها نمو عيون الجنين وجهازه العصبي على النحو السليم، ووقاية الحامل من تسمم الحمل. وتحث التقارير الطبية النساء اللاتي سبق حدوث إجهاض متكرر لهن على تناول الأسماك ومكملات زيت السمك.


وتتكون دهون زيت السمك من مكونين رئيسيين، هما: DHA، وEPA. وتحتاج الحامل إلى 480 ملغ يومياً من دهون DHA، و205 ملغ من دهون EPA.


وتوفر فيتامينات الحمل الجرعة المطلوبة عادة، ويُنصح باختيار المنتج الأكثر جودة والذي يكون مصنوعاً من أسماك تحتوي على نسبة أقل من الزئبق. كما ينبغي عدم تجاوز الجرعة المطلوبة، لأن الزيادة تسبب مضاعفات.




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