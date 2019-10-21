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رئيس لبنان: تعميم الفساد على الجميع ظلم كبير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء “أن ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً”.




وكانت جلسة مجلس الوزراء عقدت في غياب الوزيرة فيوليت الصفدي ووزراء “القوات اللبنانية” غسان حاصباني وكميل أبو سليمان ومي شدياق وريشار كيومجيان الذين قدموا استقالاتهم ليل أمس،‏ للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.




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