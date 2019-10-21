هيئة شؤون الأسرى - تدهور ملحوظ على صحة الأسيرة اللبدي

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قام اليوم أحد المواطنين بالإبلاغ عن ابنه لتعاطيه المخدرات داخل منزل العائلة في...
المجلس المحلي في الرينة برئيسه واعضاءه وموظفيه ولجنة العمال ، يستنكرون الاعتداء...
جاء في بيان صادر عن لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة :" عقد مساء امس الأحد...
شارك النادي البحري "دولفينز عكا" التابع للمراكز الجماهيرية اسوار عكا يوم السبت...
اليوم الاثنين، يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...
قبلت لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء لواء الشمال مؤخرا الالتماس الذي...
إستمرارًا وختامًا لسلسلة الفعاليات التي قامت بها مدرسة ثانوية رؤوف أبو حاطوم...
باشرت شرطة الناصرة الليلة الماضية بالتحقيق في حادثة اعتداء على منتخب جمهور في...
اصيب شاب باطلاق نار عصر اليوم الاحد في بلدة شعب ووصفت حالته بالمتوسطة...
ضمن مساعي لجنة المتابعة لمواجهة آفة العنف والجريمة، عقد المنتدى الحقوقي في لجنة...