هيئة شؤون الأسرى - تدهور ملحوظ على صحة الأسيرة اللبدي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الإثنين، أن الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (32 عاماً) تواصل اضرابها المفتوح عن الطعام لليوم 28 على التوالي رفضاً لاعتقالها الاداري، وسط تدهور ملحوظ على حالتها الصحية.

وبينت الهيئة أن اللبدي تمر بأوضاع صحية سيئة للغاية، حيث تشتكي حالياً من نخزات وأوجاع حادة بالقلب، ومن ارهاق ودوخة مستمرة وشعور بالاغماء، بالاضافة إلى معاناتها من آلام في المعدة.وأضافت أن سلطات الجيش تواصل احتجاز الأسيرة اللبدي بعزل "الجلمة" بظروف مأساوية، حيث تقبع حالياً بزنزانة ضيقة عتمة عديمة التهوية والإضاءة مليئة بالرطوبة والحشرات، وفيها 4 كاميرات مراقبة، وترفض إدارة السجن إعطائها أية احتياجات شخصية.ولفتت بأنه خلال الأسبوع الماضي جرى تثبيت أمر الاعتقال الاداري الصادر بحقها لمدة خمسة أشهر، بعد عقد جلسة مغلقة بمحكمة عوفر العسكرية.