انتخاب, رئيسة, مجلس, الطالبات, في, ثانوية, خديجة, ـ, ام, الفحم‎,

في يوم حافل بالنشاط وسط عرس حرية التعبير عن الرأي ووسط اقبال ملحوظ اجريت الانتخابات لرئاسة مجلس طالبات مدرسة خديجة الثانوية النموذجية للبنات في ام الفحم. سبقت هذا اليوم عدة ايام خصصت للدعاية الانتخابية التي قامت بها المرشحات الثلاث لرئاسة مجلس الطالبات. كما سبقتها مرحلة اختيار مندوبات الصفوف لمجلس الطالبات واللواتي منهن رشحت ثلاث مندوبات انسهن لرئاسة مجلس الطالبات.

وقد تخلل هذا اليوم انتخاب رئيسة مجلس الطالبات بالمدرسة, حيث تنافست على هذا المقعد التكليفي ثلاث مرشحات من صفوف الحوادي عشر. النتائج دلت على التنافس الشديد والمتلازم بينهن وبرزت بينهن الطالبات اللواتي تمركزن في المراتب الاولى : المرتبة الاولى فازت بها طالبة الحادي عشر "أ” رهف نادر اغبارية, التي توجت كرئيسة جديدة لمجلس الطالبات , والمرتبة الثانية كانت من نصيب طالبة الحادي عشر “ج” – سوار عزيز جبارين (نائبة الرئيسة) , اما المرتبة الثالثة فقد حازت عليها طالبة الحادي عشر “ب” – اسراء احمد محاجنة, , هذا اضافة الى 15 صوت لاغي او فارغ.مدير المدرسة الجديد الشيخ نائل فواز محاجنة قام بإعلان النتائج ثم صرح معلقا : ” قام قسم التربية الاجتماعية والمربون عدة ايام قبل يوم الانتخابات بحملة توعية للطالبات لأهمية المشاركة الفعالة بالانتخابات والقيام بدورهن التأثيري بالمجتمع . يبدو لي ان مشاركتهن الفعالة وتنافسهن الشديد يدلان على مدى وعيهن وتذويتهن لأهمية هذا الدور التكليفي بالدرجة الاولى. كما ابشر الجميع اننا على استعداد للتعاون الفاعل والايجابي مع مجلس الطالبات ورئيسته وابارك لكل الطالبات هذا العرس الدمقراطي". واضاف المدير : “أيا كانت الفائزة فجميع المرشحات هن طاقم واحد يعملن لهدف واحد الا وهو مصلحة الطالبات والمدرسة والرقي بالحوار الحضاري في المدرسة وخارجها".بالفقرة التالية قامت الرئيسة السابقة – بيان سامي ابو الياس جبارين بتسليم راية مجلس الطالبات للرئيسة الجديدة رهف نادر اغبارية, مع توصيتها لها وللمجلس بحفظ الامانة ورعاية الطالبات بمشاريع مفيدة وناجحة.الرئيسة الجديدة – رهف نادر اغبارية, شكرت الطالبات جميعا, من صوتت لها ومن لم تصوت لها, على مشاركتهن في هذا اليوم الحافل والحماسي كما شكرت الجميع على دورهم لإنجاح هذا اليوم . واضافت بيان : “يسعدني ان ابشر جميع الطالبات اني سأعمل ما فيه مصلحة طالبات المدرسة , كما سأنسق عملي مع باقي المرشحات وعضوات مجلس الطالبات لتبني اقتراحاتهن البناءة والسعي لتنفيذها وهذا طبعا يتخلله تنسيق متواصل مع الادارة ومع قسم التربية الاجتماعية.كما ننوه ان الانتخابات تمت مع التشديد خلالها على وجوب واهمية احترام الراي الاخر وبعد القيام بانتخاب مندوبات لكل صف بمجلس طالبات المدرسة بفعالية خلال الايام السابقة.