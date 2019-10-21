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المجلس المحلي في الرينة يستنكر الاعتداء على المحامي جميل برانسي القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 المجلس المحلي في الرينة برئيسه واعضاءه وموظفيه ولجنة العمال ، يستنكرون الاعتداء الجبان الذي اطال ليلة أمس القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي المحامي جميل برانسي وخاصة في هذه الايام التي هبت فيها الجماهير العربية لاستنكار ونبذ العنف المتفشي في مجتمعنا العربي.


إن هذا الاعتداء الجبان لا يمثل الشريحة الواسعة من ابناء القرية المتماسك ولا يمثل مجتمعنا العربي بصفاته الطيبة المتسامحة.


يعلن المجلس المحلي الاضراب الشامل في جميع اقسامه من الساعة ال 13:00 حتى نهاية الدوام اليوم الاثنين.


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