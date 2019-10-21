إليزابيث, وارين:, المساعدات, الأمريكية, لإسرائيل, مشروطة, بوقف, الاستيطان,

قالت المرشحة للرئاسة الأمريكية، إليزابيث وارن، وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، إنها "تدعم حل الدولتين"، وإذا لم تعمل إسرائيل من أجله، "كل شيء مطروح على الطاولة".

واشارت إليزابيث وارين، المرشحة للرئاسة الأمريكية، إلى أنها منفتحة لفكرة جعل المساعدات الأمريكية لإسرائيل مشروطة بوقف القدس للأنشطتها الاستيطانية.وقالت المرشحة للرئاسة الأمريكية السيناتورة إليزابيث وارين إنها "منفتحة" في قضية جعل المساعدات لإسرائيل مشروطة بموافقة الحكومة مع شرط لوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية.وردت وارين، التي تتصدر قائمة المرشحين الديمقراطيين للرئاسة عندما سُئلت عن موقفها من الاستيطان والمساعدات: "في الوقت الحالي، يقول نتنياهو إنه سيعمل على زيادة المستوطنات، ولكن هذا لا يدفعنا في اتجاه حل الدولتين".