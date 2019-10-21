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فيديو - الغراب الناطق بالألمانية يغدو نجما في حديقة الحيوان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فوجئ المصور، لوتار لينتس، أثناء تنزهه في محمية "أيفل" الوطنية الواقعة في تعاونية لونيباخ الألمانية بغراب أليف قادر على محاكاة كلام الإنسان.



واتضح أن الغراب يكرر عبارة واحدة باللغة الألمانية mein schätzchen ، ما يعني "يا عزيزي". وصور الرجل الغراب الناطق، لينشر الفيديو في مجلة  Daily Mail.


وأظهر الفيديو غرابا جالسا على الأرض يكرر عبارة واحدة باللغة الألمانية. وقالت المجلة لقد عثر عليه في الشارع وجناحه مكسور. وأخذه موظفو المحمية وقاموا بشفائه، ثم سلموه حديقة الحيوان حيث يعيش الآن واستطاع إقامة علاقات طيبة مع موظفي حديقة الحيوان وضيوفه وقد أصبح نجما حقيقيا في الحديقة وعلى الإنترنت.


يذكر أن هناك عددا من الطيور والحيوانات القادرة على محاكاة كلام البشر. ومن بينها الببغاوات والغربان والقرود وبعض الحيوانات المنزلية الأليفة والدلافين والفيلة.




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