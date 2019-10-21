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المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة يقرر تقديم شكوى للأمم المتحدة حول الجريمة
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الاستعدادات للمظاهرة القطرية يو غد الثلاثاء في الناصرة
2019-10-21 10:14:58
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الاستعدادات للمظاهرة القطرية يو غد الثلاثاء في الناصرة
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الاستعدادات للمظاهرة القطرية يو غد الثلاثاء في الناصرة
غدا في الناصرة : مظاهرة قطرية تسبقها مسيرة سيارات محملة بتوابيت رمزية رفضا للعنف واستفحال الجريمة
فريق دولفينز عكا يحصل على المرتبة الاولى ببطولة اوروبا في سباق 500 متر لقوارب الدراغون
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