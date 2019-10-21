غدا, في, الناصرة, :, مظاهرة, قطرية, تسبقها, مسيرة, سيارات, محملة, بتوابيت, رمزية, رفضا, للعنف, واستفحال, الجريمة,

جاء في بيان صادر عن لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة :" عقد مساء امس الأحد 20/10/2019 اجتماع للجنة مكافحة العنف والجريمة وبمشاركة الاحزاب والأطر المختلفة للتحضير للمظاهرة القطرية التي ستقام بدعوة من لجنة المتابعة يوم الثلاثاء القادم 22/10/19 الساعة الخامسة عصرا،في الناصرة امام مركز شرطة الشمال في منطقة القشلة وذلك ضمن سلسلة التظاهرات والأعمال الاحتجاجية التي تنظمها لجنة المتابعة.

تم في الاجتماع إقرار العديد من الامور اللوجستية واقرار تنظيم مسيرة توابيت تجول في المدينة قبيل المظاهرة بساعة في الشارع الرئيسي لتصل بعد ذلك لمكان المظاهرة حيث يتم نصب التوابيت امام مقر مركز الشرطة.وبذلك تناشد لجنة مكافحة العنف والجريمة أهالي المدينة وكافة ابناء وبنات مجتمعنا من مختلف المدن والقرى العربية المشاركة بكثافة في هذه التظاهرة لكي تكون صرختنا عالية في وجه الشرطة وتواطؤها في التعامل مع العنف والإجرام المنظم في مجتمعنا.مواقف السيارات:١)مقابل جامع النبي سعين ( بعد دوار عباس)٢)منطقة الخانوق بعد الإشارة الضوئية ( ما يعرف بطحبش)٣)منطقة القشلة.٤)منطقة عيادات صندوق المرضى العامة كلاليت في الصفافرة.٥)منطقة النمساويبهذا نتوجه إليكم لبذل قصارى مجهودكم لتجنيد كوادركم والمساعدة تنظيميًا والعمل معا من اجل إنجاح هذه التظاهرة.