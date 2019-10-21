فريق, دولفينز, عكا, يحصل, على, المرتبة, الاولى, ببطولة, اوروبا, في, سباق, 500, متر, لقوارب, الدراغون,

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جاء في بيان صادر عن لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة :" عقد مساء امس الأحد...
اليوم الاثنين، يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...
قبلت لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء لواء الشمال مؤخرا الالتماس الذي...
إستمرارًا وختامًا لسلسلة الفعاليات التي قامت بها مدرسة ثانوية رؤوف أبو حاطوم...
باشرت شرطة الناصرة الليلة الماضية بالتحقيق في حادثة اعتداء على منتخب جمهور في...
اصيب شاب باطلاق نار عصر اليوم الاحد في بلدة شعب ووصفت حالته بالمتوسطة...
ضمن مساعي لجنة المتابعة لمواجهة آفة العنف والجريمة، عقد المنتدى الحقوقي في لجنة...
تحت رعاية المجلس المحلي ورئيسه السيد جميل بصول وبمبادرة المدرسة الابتدائية -أ-...
اسفر شجار عائلي في بلدة حورة بالنقب عصر اليوم الاحد عن اصابة ٣ اشخاص بجراح وصفت...
جاريد كوشنير هو الوحيد الذي يعرف تفاصيل خطة السلام المعروفة اعلاميا بصفقة القرن،...