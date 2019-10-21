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فريق دولفينز عكا يحصل على المرتبة الاولى ببطولة اوروبا في سباق 500 متر لقوارب الدراغون



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



شارك النادي البحري "دولفينز عكا" التابع للمراكز الجماهيرية اسوار عكا يوم السبت 19/10/2019 في بطولة اوروبا لقوارب الدراغون, بعدما حاز على المرتبة الاولى في البلاد.اقيمت بطولة اوروبا في قبرص باشتراك العديد من الدول الاوروبية.



حصل نادي "دولفينز عكا" على المرتبة الاولى في سباق ال 500 متر لقوارب الدراغون الكبيرة المختلطة رجال ونساء بفوزه في السباق النهائي على فرق من انجلترا وقبرص.


يذكر انه قد اقيمت سباقات مختلفه لقوارب الدراغون منها قوارب كبيرة التي تحوي عشرون متسابق مع قائد وسائق وايضا لقوارب الدراغون الصغيرة التي تحوي عشرة متسابقين مع قائد وسائق.


بكل حجم قوارب اقيم سباقات لمشتركين رجال فقط وسباق اخر لمشتركات نساء فقط وسباقات مختلطه لمتسابقين نساء ورجال.


مسافات السباقات كانت 500 متر و 200 متر.


نادي "دولفينز عكا"حصل على المرتبة الثانية لقوارب صغيرة لمتسابقات نساء بمسافة 500 متر، وعلى المرتبة الثانية لقوارب كبيرة بمسافة 200 متر لمتسابقين رجال ونساء، وعلى المرتبة الثالثة لقوارب صغيرة بمسافة 200 متر لمتسابقين رجال، وعلى المرتبة الثالثة لقوارب كبيرة بمسافة 500 متر لمتسابقين رجال بالاضافة الى المرتبة الاولى لسباق 500 متر لقوارب كبيرة مختلطة نساء ورجال.




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