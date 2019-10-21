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اصابة شاب باطلاق نار في شعب وحالته متوسطة
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2019-10-20 17:31:14
المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة يقرر تقديم شكوى للأمم المتحدة حول الجريمة
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لص "إنساني" يقبل جبين عجوز أثناء سطو مسلح
2019-10-21 08:58:03
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لص "إنساني" يقبل جبين عجوز أثناء سطو مسلح
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