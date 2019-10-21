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اخر الاخبار
2019-10-21 10:56:50
إليزابيث وارين: المساعدات الأمريكية لإسرائيل مشروطة بوقف الاستيطان
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2019-10-21 10:19:40
تشيلي: تمديد حالة الطوارئ مع استمرار الاحتجاجات والرئيس يعتبر بلاده في "حرب"
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2019-10-21 10:10:07
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2019-10-21 09:55:01
فريق دولفينز عكا يحصل على المرتبة الاولى ببطولة اوروبا في سباق 500 متر لقوارب الدراغون
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2019-10-21 08:37:39
أرقام لن تصدقها.. "المهدور" من الطعام حول العالم
|
2019-10-21 08:23:38
اضراب عام يشل لبنان والحريري يتفق على إصلاحات اقتصادية
|
2019-10-21 05:57:02
الطقس - زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق
|
2019-10-21 08:20:12
للمرة الاولى.. الزي الفلسطيني داخل وكالة الفضاء ناسا
|
2019-10-21 05:53:18
نسبة الفقر والبطالة في غزة وصلت 75%
|
2019-10-20 23:11:37
سابقة قضائية: لا يمكن منع رخصة لتجارة المركبات في ارض مفتوحة وحصرها على المعارض المبنية
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2019-10-20 23:10:14
إجتماع لأهالي طلاب الثاني عشر بمدرسة ثانوية رؤوف أبو حاطوم يافة الناصرة
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2019-10-21 00:00:27
ملك الاردن يؤكد لوشنطن ضرورة اقامة دولة فلسطينية
|
2019-10-20 22:05:01
الاعتداء على منتخب جمهور في الرينة والشرطة تحقق
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2019-10-20 17:51:07
اصابة شاب باطلاق نار في شعب وحالته متوسطة
|
2019-10-20 17:31:14
المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة يقرر تقديم شكوى للأمم المتحدة حول الجريمة
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اطلاق نار على شاب في قرية شعب ةنجاته باعجوبة
2019-10-21 08:54:41
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اطلاق نار على شاب في قرية شعب ةنجاته باعجوبة
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فريق دولفينز عكا يحصل على المرتبة الاولى ببطولة اوروبا في سباق 500 متر لقوارب الدراغون
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