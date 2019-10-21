رجل, ينتحر, في, بث, مباشر, بسبب, مشاكله, مع, زوجته!,

كلمات متعلقةرجل, ينتحر, في, بث, مباشر, بسبب, مشاكله, مع, زوجته!,
فوجئ المصور، لوتار لينتس، أثناء تنزهه في محمية "أيفل" الوطنية الواقعة في تعاونية...
يحرص الكثيرون حول العالم على شراء الخضراوات والفواكه، لكن مع الأسف، فإن قسما...
عرض الفاتيكان مسبحة صلاة إلكترونية بصليب ذكي eRosary، على صفحة منظمة "الشبكة...
من المحتمل أن يكون هاتف غلاكسي إس11 لسامسونغ أحد أول إصدارات الهواتف الذكية الكبرى...
بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر معاملة "وحشية" للحيوانات، تجري السلطات الصحية في...
اغتال مسلحون مجهولون ليل الأربعاء، صحفيا يعمل في قناة تلفزيونية بإقليم كردستان...
أعلنت النيابة الهولندية أنها تشتبه بأن الرجل الذي أوقف بعد العثور على عائلة تعيش...
أدخل حارس باكستاني أسده "الأليف" إلى مكتبه لينقض على كهربائي طالبه بدفع أجره مقابل...
مجموعة لقطات غير معتادة نشرتها وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية مساء الثلاثاء،...
استعرض خبراء من موقع Phоne Arеna مقطع فيديو اختبروا خلاله نسخة تجريبية من نظام Andrоid 10...