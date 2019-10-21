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ريال مدريد يفاوض مدربه السابق.. وزيدان في عين العاصفة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان بات في موقف لا يحسد عليه، بعدما كشفت تقارير إعلامية أن إدارة النادي الإسباني فتحت باب المفاوضات مع جوزيه مورينيو للعودة إلى "سانتياغو بيرنابيو".


ويتعرض زيدان إلى ضغوط منذ مطلع الموسم الجاري، إذ جمع فريقه 18 نقطة فقط من 9 مباريات، بينما زادت الخسارة المفاجئة الأخيرة من ريال مايوركا الصاعد حديثا من سخط جماهير النادي الملكي على الإدارة الفنية.


كما أن الفريق حصد مع المدرب الفرنسي نقطة واحدة من مباراتين في دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وبات مهددا بالخروج المبكر من بطولته المفضلة.


وبحسب برنامج "إل شيرينغيتو" الإسباني التلفزيوني الشهير، فإن المفاوضات "بدأت بالفعل" مع مورينيو، الذي أصبح بلا عمل منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر من العام الماضي.




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