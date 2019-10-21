ريال, مدريد, يفاوض, مدربه, السابق.., وزيدان, في, عين, العاصفة,

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دخل النجم المغربي، أمين حارث، لاعب نادي شالكه الألماني لكرة القدم، دائرة...
كثف نادي برشلونة مؤخرًا مراقبته لنجم دولي مغربي، تحسبًا لضمه في الفترة المقبلة،...
يلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن...
تلقى ريال مدريد، الهزيمة الأولى له في الليجا هذا الموسم بنتيجة (0-1) أمام مايوركا،...
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض...
وضع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، المزيد من الإثارة مجددًا، بشأن...
ذكر تقرير صحفي أن لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، قررت تأجيل مواجهة...
بعد فوزه بالحذاء الذهبي لعام 2019 كأفضل هداف في أوروبا، اعترف النجم الأرجنتيني...
تأكد غياب لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد ضيفه...
تسلّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، الأربعاء، جائزة...