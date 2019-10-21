اضراب, عام, يشل, لبنان, والحريري, يتفق, على, إصلاحات, اقتصادية,

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قالت المرشحة للرئاسة الأمريكية، إليزابيث وارن، وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن...
اعتبر رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا الأحد أن بلاده تخوض "حربا ضد عدو قوي"، وذلك في...
ارتدت العالمة الأمريكية من أصول فلسطينية في وكالة "ناسا" الفضائية، نجود ميرانسي،...
قالت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ، إن نسبتي الفقر والبطالة في غزة وصلتا،...
أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني محادثات مع رئيسة مجلس النواب الأميركي...
يواصل المحتجون اللبنانيون التوافد إلى الساحات في مختلف المناطق اللبنانية، في...
قال مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ان الاخير لن يطلب تمديد مهلة تشكيل...
أكد الجيش اللبناني، السبت، "تضامنه الكامل" مع مطالب المتظاهرين الذي يحتجون لليوم...
علن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه قد يتم نقل جميع القوات التي تنسحب من شمال...
يشارك وفد إسرائيلي يوم الاحد في مؤتمر المنامة لبحث التحالف البحري الذي أعلنت عنه...